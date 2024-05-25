本报福州5月24日电 （记者刘晓宇、钟自炜、王云杉）24日，第七届数字中国建设峰会在福建省福州市开幕，本届峰会以“释放数据要素价值，发展新质生产力”为主题，为期两天。

本届峰会在总体方案设计上聚焦数据作为新型生产要素，充分发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用；聚焦夯实数字基础设施和数据资源体系两大基础，强化高水平数字化支撑；聚焦新一代数字技术，推动赋能经济社会发展。

当天发布的《数字中国发展报告（2023年）》显示，2023年数字中国呈现良好发展态势。2023年我国数字经济保持稳健增长，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。数据要素市场日趋活跃，2023年数据生产总量达32.85ZB（1个ZB约等于10万亿亿字节），同比增长22.44%。数字基础设施不断扩容提速，算力总规模达到230EFLOPS（EFLOPS是指每秒百亿亿次浮点运算次数），居全球第二位。

数字中国建设峰会是落实党中央、国务院《数字中国建设整体布局规划》的一项重大举措，2018年至今已连续举办7届。出席此前6届峰会的专家学者超过1700位，参展单位超1800家，促成数字经济项目签约落地近2600个。

本届峰会由国家发展改革委、国家数据局、国家网信办、科技部、国务院国资委、福建省人民政府共同主办。

《 人民日报 》（ 2024年05月25日 05 版）

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经