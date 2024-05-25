中广核广西防城港核电站4号机组正式投产发电
2024年05月25日11:33 | 来源：新华网
小字号
记者从中广核广西防城港核电有限公司获悉，5月25日8时，随着168小时试运行试验圆满完成，中广核广西防城港核电站4号机组具备商业运行条件并正式投产发电。这标志着中广核“华龙一号”示范工程全面建成。
据介绍，防城港核电站二期工程3、4号机组采用我国自主三代核电技术“华龙一号”。其中，防城港核电站3号机组已于2023年3月25日投产发电，从装料到商运实现零非计划停机停堆，首循能力因子达98.36%，创国内三代堆最优纪录。
防城港核电站4号机组于2016年12月23日开工建设，建设过程中全面落实中广核“华龙一号”首堆经验反馈，在设计、安全管控、施工管理等方面不断提升，实现了“华龙一号”示范机组“一台比一台好”的建设目标。
这是中广核广西防城港核电“华龙一号”两台机组实景图。（中广核广西防城港核电有限公司供图）
广西防城港核电有限公司党委书记、董事长蔡振表示，防城港核电站4号机组的投产发电，进一步验证了中广核“华龙一号”技术的安全性、成熟性、先进性，为“华龙一号”批量化建设积累了可借鉴、可复制的宝贵经验。“华龙一号”从技术研发、工程转化到项目投产的全面落地，带动上下游5400多家核电设备企业实现400多项关键设备自主化，有力提升我国核电产业链韧性。
据悉，中广核“华龙一号”示范工程两台机组年发电量可达180亿千瓦时，能够满足200万人口的生产生活年度用电需求，每年可减少标煤消耗超543.6万吨，减少二氧化碳排放约1483.2万吨，对促进广西能源绿色转型、保障能源安全供应、保障“双碳”目标如期实现具有重大意义。（记者黄耀滕）
(责编：宋心蕊、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 财经观察：中国经济回升向好 外资加大中国资产配置力度
- 人民网北京5月25日电 （焦磊）截至5月22日，北向资金净买入金额超过2023年全年；境外机构投资者已连续8个月增持中国债券；截至4月末，“互换通”渠道下已有58家境外机构投资者入市…… 多项数据显示，随着中国经济持续恢复，外资正积极布局国内金融市场，加大股市、债市等配置力度。国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华日前表示，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，随着宏观政策加快落地显效，经济内生动能持续修复，经济持续回升向好的趋势有望得到巩固和增强。…
- 评论
- 关注