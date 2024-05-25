记者从中广核广西防城港核电有限公司获悉，5月25日8时，随着168小时试运行试验圆满完成，中广核广西防城港核电站4号机组具备商业运行条件并正式投产发电。这标志着中广核“华龙一号”示范工程全面建成。

据介绍，防城港核电站二期工程3、4号机组采用我国自主三代核电技术“华龙一号”。其中，防城港核电站3号机组已于2023年3月25日投产发电，从装料到商运实现零非计划停机停堆，首循能力因子达98.36%，创国内三代堆最优纪录。

防城港核电站4号机组于2016年12月23日开工建设，建设过程中全面落实中广核“华龙一号”首堆经验反馈，在设计、安全管控、施工管理等方面不断提升，实现了“华龙一号”示范机组“一台比一台好”的建设目标。

这是中广核广西防城港核电“华龙一号”两台机组实景图。（中广核广西防城港核电有限公司供图）

广西防城港核电有限公司党委书记、董事长蔡振表示，防城港核电站4号机组的投产发电，进一步验证了中广核“华龙一号”技术的安全性、成熟性、先进性，为“华龙一号”批量化建设积累了可借鉴、可复制的宝贵经验。“华龙一号”从技术研发、工程转化到项目投产的全面落地，带动上下游5400多家核电设备企业实现400多项关键设备自主化，有力提升我国核电产业链韧性。

据悉，中广核“华龙一号”示范工程两台机组年发电量可达180亿千瓦时，能够满足200万人口的生产生活年度用电需求，每年可减少标煤消耗超543.6万吨，减少二氧化碳排放约1483.2万吨，对促进广西能源绿色转型、保障能源安全供应、保障“双碳”目标如期实现具有重大意义。（记者黄耀滕）

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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