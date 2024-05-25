焦磊

人民网北京5月25日电 （焦磊）截至5月22日，北向资金净买入金额超过2023年全年；境外机构投资者已连续8个月增持中国债券；截至4月末，“互换通”渠道下已有58家境外机构投资者入市……

多项数据显示，随着中国经济持续恢复，外资正积极布局国内金融市场，加大股市、债市等配置力度。国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华日前表示，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，随着宏观政策加快落地显效，经济内生动能持续修复，经济持续回升向好的趋势有望得到巩固和增强。

业界认为，随着国内经济持续向好，叠加政策发力，将为境外投资者提供一个良好稳定的宏观环境，人民币资产价值将更加凸显。

据彭博社的数据显示，上周，中国是新兴市场国家中录得最大资金流入的市场，达4.88亿美元。根据同花顺数据，北向资金方面，年内净买入金额超过2022年及2023年的全年净买入金额。多个迹象表明，全球资金对中国资产的配置热情加速升温。

同时，外资看好中国经济的声音也正在增多。摩根大通亚太区首席执行官Sjoerd Leenart近期表示，投资者对中国经济复苏的更多迹象抱有希望，并受到了早期迹象的鼓舞。摩根大通对中国采取了长远的眼光，称未来100年还会在这里。

高技术制造业增长加快、市场销售稳定增长……国家统计局数据显示，一季度国内生产总值296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%。透析一季度经济数据，中国经济增速普遍高于市场预期，成为外资加大配置的重要支撑逻辑。

一季度数据发布后，多家外资金融机构上调了今年中国经济增长预期。高盛对中国2024年全年GDP增速预测从4.8%上调至5.0%，德意志银行将GDP增长预测上调0.5个百分点至5.2%，花旗则从4.6%上调至5%，亚洲开发银行、瑞银、摩根士丹利也上调了对今年中国经济增长的预期。

高盛在最新发布的报告中称，海外对冲基金已连续第四周增持中国股票，并表示，中国股市进入技术性牛市的概率为60%，未来六个月的平均潜在最高回报率为35%。

在大力度的经济刺激措施下，外资同时回流境内和离岸股市，香港恒生指数近期累计区间涨幅超过20%。

摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝近日表示，摩根大通从去年10月开始全面看多中国股市，未来业绩增速能否企稳是后续资金会否继续流入的关键。当前外资对内地股票的配置相对较低，如果业绩好转和资产价格稳定，外资可能增加配置。

近期，由于美国4月非农数据不及预期，加之4月通胀数据回落，市场对美联储降息预期升温。机构认为，降息预期将改善全球资金流动性，有利于提升A股流动性，并对A股科技成长板块存在结构利好。

国家外汇管理局数据显示，4月份境外投资者净买入境内债券、股票分别为1247亿元和451亿元人民币。至此，境外机构投资者已连续8个月增持中国债券。

作为中国债券市场对外开放进程中的重要里程碑，内地与香港利率互换市场互联互通合作（下称“互换通”）上线近一年来“互换通”交易清算等机制运转顺畅，境内外投资者踊跃参与，交易量稳步增长。截至今年4月末，“互换通”渠道下已有58家境外机构投资者入市，覆盖10多个国家和地区。同时，“互换通”已成为境外机构投资者管理人民币固定收益市场利率风险的主要渠道之一。自其上线以来，境外机构在中国债券市场的持债余额已累计增长近8000亿元。

5月20日，“互换通”推出三方面优化措施。业内分析认为，优化措施的推出，将进一步满足境内外投资者多元化的风险管理需求，有利于吸引更多境外机构投资者参与中国债券市场和持有人民币资产。

此外，据媒体梳理，随着A股和港股行情逐渐回暖，大量QDII（合格境内机构投资者）资金回流港股，投资者对日经ETF、美国50ETF等基金产品投资热情下降，QDII基金溢价大幅收窄。机构表示，其原因是境外市场风险上升，投资者对QDII基金的偏好下降。同时，中国经济发展超出市场预期，股票吸引力上升。（实习生张泊洋对此文亦有贡献）

(责编：申佳平、吕骞)

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