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新质生产力 发展新动能 第十九届中国经济论坛在吉林市举办

2024年05月25日11:43 | 来源：经济网
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　　《中国经济周刊》 记者 谢玮 肖翊 | 论坛现场报道

　　5月25日至26日，以“新质生产力 发展新动能”为主题的第十九届中国经济论坛在吉林省吉林市举办。本届论坛围绕学习贯彻习近平经济思想和习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述，聚焦新产业、新模式、新动能，交流探讨、集思广益，深化对新质生产力的认识，为推动高质量发展取得新成效、推进中国式现代化取得新进展凝聚更大共识，贡献智慧力量。

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　　国家发展和改革委员会副主任赵辰昕，十四届全国政协经济委员会副主任尹艳林，吉林省委常委、省委宣传部部长曹路宝，人民日报社副总编辑方江山等出席开幕式并致辞。吉林市委书记胡斌代表主办城市致辞。主论坛之外，同时举办三场分论坛，分别围绕“新质生产力增强先进制造新动能”“新质生产力驱动现代化农业新发展”和“新质生产力塑造冰雪经济新优势”等话题开展交流。

　　与会者认为，这是一次锚定新时代新征程高质量发展之路，共同思考新质生产力精髓要义、理论内涵、实践要求的研讨会，是一场见证吉林贯彻落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，立足新时代吉林实际，因地制宜发展新质生产力，坚持稳中求进，以时不我待、激流勇进、勇毅前行的奋斗精神，持续推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，推动老工业基地蝶变升级的恢弘实践的现场会，必将转化为激发新时代东北全面振兴实干奋进的澎湃力量。

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　　本届论坛由人民日报社、中共吉林省委、吉林省人民政府指导，《中国经济周刊》、中共吉林市委、吉林市人民政府主办，来自政商学界的500多位嘉宾出席论坛。

(责编：宋心蕊、杨光宇)
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