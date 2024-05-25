新华社北京5月25日电（记者胡喆、温竞华）“双眼登珠峰”、以航天员视角乘坐神舟飞船……25日，在北京市石景山区首钢园11号馆举办的科技创新展览上，200多项优秀科技创新成果集中亮相，聚焦新一代信息技术、医药健康、能源科技、现代农业、智能制造等。

展览由科技部、北京市举办，公众不仅可以从中了解到科技成果的最新进展，还可参加自然灾害与火灾自救训练、智能触电急救模拟等科普互动体验活动。与科技创新展览同步举行的科学家精神专题展，集中展示我国老中青科技工作者的先进事迹，讲述他们矢志报国、赓续传承的奋斗历程，生动展现科学家精神。

此外，展览现场还将开展“科学第一现场”直击科技周、北京市科普讲解大赛决赛、北京市科普实验展演大赛决赛等特色活动。

位于北京首钢园的系列展览和科普活动是今年全国科技活动周的一部分。据悉，科技部还将在科技活动周期间联合相关部门和地方开展“知水护水 筑梦同行”、“安全屋—守护安全 伴你童行”、“系好学术生涯‘第一粒扣子’”、“两弹一星”精神进校园、国家生态环境科普基地开放、“走近大国重器—港珠澳大桥”等轮值主场活动。

相关部门将同步举办自然资源科技周、住房城乡建设科技月、交通运输科技周、农业科技周、气象科技周、林草科技周等特色活动，组织广大科技工作者和科普工作者，深入城市社区、农村乡镇、厂矿企业、中小学校开展各具特色的科普活动。

全国科技活动周自2001年举办以来，已成为一项公众参与度高、覆盖面广、社会影响力大的全国性科技品牌活动。今年的全国科技活动周从5月25日起持续至6月1日，主题是“弘扬科学家精神 激发全社会创新活力”，由科技部、中央宣传部、中国科协主办。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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