人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第24届分析及应用裂解国际会议在北京召开

2024年05月25日13:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月25日电 （记者夏晓伦）近日，第24届分析及应用裂解国际会议在北京召开。本届会议以“可持续与低碳社会构建中裂解科学与技术”为主题，旨在促进全球分析及应用裂解领域的国际学术交流与合作，推动该新兴学科领域的成长与发展。

会议现场。主办方供图

会议现场。主办方供图

来自世界各地的专家学者展示和分享了他们在各自领域的最新研究成果，围绕有机物自由基化学、生物碳的土壤修复和碳捕集、生物质/含氮化合物共热解、生物质催化热解制化学品、生物质热解重整制氢等重要裂解科学及技术方向做了大会开幕式的主旨演讲。

此外，本次会议设置了8个学术议题，包括“热解本征反应和动力学”“创新或先进热解”“分析热解方法和应用”“热解制备化学品、燃料和能源”“环境应用的热解”“催化热解”“热化学过程调控”和“热解工程应用”分会场，涉及化工、能源、材料和和环境等多个领域相关报告。

据了解，自1965年创办以来，分析及应用裂解国际会议迄今已在13个国家举办，此次为第一次在中国举办。与会人士表示，此次会议通过学术交流分享研究成果及经验，共同探讨分析与应用裂解领域的关键问题、基础研究、技术开发及产业化应用与规模化生产方面的最新进展和未来发展趋势，有力促进了国际分析与应用裂解行业的快速发展。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第24届分析及应用裂解国际会议在北京召开
　　人民网北京5月25日电 （记者夏晓伦）近日，第24届分析及应用裂解国际会议在北京召开。本届会议以“可持续与低碳社会构建中裂解科学与技术”为主题，旨在促进全球分析及应用裂解领域的国际学术交流与合作，推动该新兴学科领域的成长与发展。…
上市公司股东减持新规：防范“假离婚”等绕道减持
　　人民网北京5月25日电 （黄盛）证监会在5月24日发布了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称《减持管理办法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，对不同类型的股东、不同来源的股份、通过不同的交易非交易方式减持做了系统规制。新规自发布之日起施行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部