人民网北京5月25日电 （记者夏晓伦）近日，第24届分析及应用裂解国际会议在北京召开。本届会议以“可持续与低碳社会构建中裂解科学与技术”为主题，旨在促进全球分析及应用裂解领域的国际学术交流与合作，推动该新兴学科领域的成长与发展。

会议现场。主办方供图

来自世界各地的专家学者展示和分享了他们在各自领域的最新研究成果，围绕有机物自由基化学、生物碳的土壤修复和碳捕集、生物质/含氮化合物共热解、生物质催化热解制化学品、生物质热解重整制氢等重要裂解科学及技术方向做了大会开幕式的主旨演讲。

此外，本次会议设置了8个学术议题，包括“热解本征反应和动力学”“创新或先进热解”“分析热解方法和应用”“热解制备化学品、燃料和能源”“环境应用的热解”“催化热解”“热化学过程调控”和“热解工程应用”分会场，涉及化工、能源、材料和和环境等多个领域相关报告。

据了解，自1965年创办以来，分析及应用裂解国际会议迄今已在13个国家举办，此次为第一次在中国举办。与会人士表示，此次会议通过学术交流分享研究成果及经验，共同探讨分析与应用裂解领域的关键问题、基础研究、技术开发及产业化应用与规模化生产方面的最新进展和未来发展趋势，有力促进了国际分析与应用裂解行业的快速发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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