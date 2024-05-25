人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上市公司股东减持新规：防范“假离婚”等绕道减持

2024年05月25日13:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月25日电 （黄盛）证监会在5月24日发布了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称《减持管理办法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，对不同类型的股东、不同来源的股份、通过不同的交易非交易方式减持做了系统规制。新规自发布之日起施行。

其中，《减持管理办法》要求有效防范绕道减持；要求协议转让的受让方锁定六个月；明确因离婚、解散、分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制，以防“假离婚”等绕道；明确司法强制执行、质押融资融券违约处置等根据减持方式的不同分别适用相关减持要求；禁止大股东融券卖出或者参与以本公司股票为标的物的衍生品交易；禁止限售股转融通出借、限售股股东融券卖出等。

《减持管理办法》同时对大股东的认定做了安排。比如，虽然自己持股不足5%，但属于大股东的一致行动人的也要遵守大股东的限制；再如，股东通过各类账户持股，甚至有些未登记在其名下的，在判断大股东身份时要合并计算。另外，如果上市公司披露为无控股股东、实际控制人，要求第一大股东遵守相关要求，防止规避减持限制。

另据了解，沪深交易所也于5月24日在前期征求意见的基础上，重点围绕全面完善减持规则体系、严格规范大股东减持行为、有效防范绕道减持三方面对相关业务指南作出修改完善并正式对外发布。其中，围绕董事、监事、高级管理人员减持股份，沪深交易所整合前期减持业务规则相关内容，对市场反映的突出问题作出针对性规范。

业内人士认为，减持制度是资本市场的一项重要基础性制度。此次减持新规致力于全面完善减持规则体系，有助于严格规范大股东减持行为、有效防范绕道减持、严厉打击各类违规减持，推动控股股东、实际控制人等关键少数专注经营、努力提升上市公司质量，助力资本市场信心回升，增强市场内在稳定性，维护市场交易公平和秩序，更好保护中小投资者权益。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，《减持管理办法》由规范性文件升级为规章，制度的稳定性将进一步增强，通过加强对违规减持、绕道减持的打击力度，可以有效遏制市场中的不规范行为，这对于规范“关键少数”减持行为、维护二级市场稳定、保护投资者特别是中小投资者的合法权益具有十分重要的作用。

证监会表示，将持续强化对股东减持行为的监管，严厉打击、从严惩处违规减持行为，维护市场交易秩序。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
上市公司股东减持新规：防范“假离婚”等绕道减持
　　人民网北京5月25日电 （黄盛）证监会在5月24日发布了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称《减持管理办法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，对不同类型的股东、不同来源的股份、通过不同的交易非交易方式减持做了系统规制。新规自发布之日起施行。…
财经观察：中国经济回升向好 外资加大中国资产配置力度
　　人民网北京5月25日电 （焦磊）截至5月22日，北向资金净买入金额超过2023年全年；境外机构投资者已连续8个月增持中国债券；截至4月末，“互换通”渠道下已有58家境外机构投资者入市…… 多项数据显示，随着中国经济持续恢复，外资正积极布局国内金融市场，加大股市、债市等配置力度。国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华日前表示，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，随着宏观政策加快落地显效，经济内生动能持续修复，经济持续回升向好的趋势有望得到巩固和增强。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部