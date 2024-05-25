人民网北京5月25日电 （黄盛）证监会在5月24日发布了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称《减持管理办法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，对不同类型的股东、不同来源的股份、通过不同的交易非交易方式减持做了系统规制。新规自发布之日起施行。

其中，《减持管理办法》要求有效防范绕道减持；要求协议转让的受让方锁定六个月；明确因离婚、解散、分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制，以防“假离婚”等绕道；明确司法强制执行、质押融资融券违约处置等根据减持方式的不同分别适用相关减持要求；禁止大股东融券卖出或者参与以本公司股票为标的物的衍生品交易；禁止限售股转融通出借、限售股股东融券卖出等。

《减持管理办法》同时对大股东的认定做了安排。比如，虽然自己持股不足5%，但属于大股东的一致行动人的也要遵守大股东的限制；再如，股东通过各类账户持股，甚至有些未登记在其名下的，在判断大股东身份时要合并计算。另外，如果上市公司披露为无控股股东、实际控制人，要求第一大股东遵守相关要求，防止规避减持限制。

另据了解，沪深交易所也于5月24日在前期征求意见的基础上，重点围绕全面完善减持规则体系、严格规范大股东减持行为、有效防范绕道减持三方面对相关业务指南作出修改完善并正式对外发布。其中，围绕董事、监事、高级管理人员减持股份，沪深交易所整合前期减持业务规则相关内容，对市场反映的突出问题作出针对性规范。

业内人士认为，减持制度是资本市场的一项重要基础性制度。此次减持新规致力于全面完善减持规则体系，有助于严格规范大股东减持行为、有效防范绕道减持、严厉打击各类违规减持，推动控股股东、实际控制人等关键少数专注经营、努力提升上市公司质量，助力资本市场信心回升，增强市场内在稳定性，维护市场交易公平和秩序，更好保护中小投资者权益。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，《减持管理办法》由规范性文件升级为规章，制度的稳定性将进一步增强，通过加强对违规减持、绕道减持的打击力度，可以有效遏制市场中的不规范行为，这对于规范“关键少数”减持行为、维护二级市场稳定、保护投资者特别是中小投资者的合法权益具有十分重要的作用。

证监会表示，将持续强化对股东减持行为的监管，严厉打击、从严惩处违规减持行为，维护市场交易秩序。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经