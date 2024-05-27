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共赴“山海之约”

——渝港合作书写开放新篇章

2024年05月27日05:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　观众在西洽会重庆璧山馆体验VR。
　　新华社记者 王全超摄

　　早上在香港吃早茶，下午在重庆参加西洽会，香港人孟维欢已经习惯这样的工作节奏。2015年，从事金融科技的港资企业小雨点集团在重庆落地，孟维欢作为集团董事常往返于港渝两地。

　　“得益于重庆普惠金融的良好发展环境和对企业科技创新的支持，我们成为最早一批进入重庆互联网金融行业的港资企业。”孟维欢说。

　　源于香港、扎根重庆，小雨点的故事是渝港合作的一个缩影。5月23日至26日在重庆举办的第六届中国西部国际投资贸易洽谈会（西洽会），首次设置了渝港合作主题馆，小雨点作为唯一一家金融科技企业参展。

　　西洽会上公布的数据显示，香港已成为重庆第一大境外投资来源地和第一大境外投资目的地，重庆已累计设立港资企业超3500家，合同金额721亿美元。今年一季度，重庆新设港资企业25家、同比增长56%，实际利用外资3.7亿美元、同比增长145.8%。

　　2023年5月，渝港合作会议第一次会议在重庆举行，渝港合作会议机制正式建立。一年来，两地在金融、经贸投资、科技创新等领域的务实合作进一步加深。

　　对于香港科技园公司主席查毅超来说，重庆和香港有共通点，都是山水相依、枢纽通达，现代化与烟火气并存。

　　“重庆是新时代推动西部大开发的重要支点，也是先进制造的重要基地。香港则是重要的国际创新科技中心，技术研究和创新研究力量强大，金融科技布局完善。渝港双方在创科和生产型服务业的合作空间很广阔。”查毅超说。

　　哮天四足机器狗、线控制动器、桌面吸塑机、盲文点显器……走进本届西洽会展区，渝港合作的一个个科创成果密集亮相。

　　“这些成果都来自明月湖国际智能产业科创基地。”基地负责人于曼介绍，基地由重庆两江新区和香港科技大学教授李泽湘发起成立，专注于硬科技企业孵化培育，是XbotPark科创生态体系在中国西部地区的唯一布局。截至目前，基地孵化投资硬科技项目30个，覆盖青年创新创业人才3万余名。

　　谈到科技合作，港资科技企业芯像生物创始人严媚很有发言权，“探索AI与基因测序，香港团队研发技术能力更强，能帮助产品打开海外市场。而重庆依托金凤实验室，拥有丰富的临床样本资源”。

　　优势互补、协同发展，渝港两地的“双向奔赴”，带动粤港澳大湾区和西部地区深入合作，推动中国西部开放发展。

　　物流交通上，渝港共同推动西部陆海新通道东向南向建设，将开通“渝深港精品快线”；教育合作上，渝港共同发起成立教育评价联盟，港澳青少年来渝交流人数突破800名；人文交流上，渝港澳三地电影、音乐、书法等文学艺术活动成功举办，香港位列重庆入境游客来源地首位……

　　“香港不断发掘西部机会。在经贸投资上，重庆等西部城市有良好的投资环境，劳动力、土地、资源等要素更有优势，从重庆到东南亚甚至比香港更快。”香港贸易发展局中国内地总代表钟永喜说，西部地区借助西部陆海新通道等贸易通道发展，变得更加开放便利。

　　同时，不少西部企业将香港作为开放“转换器”，通过香港市场更好“走出去”。

　　最近，朝天门餐饮控股集团将热辣的重庆火锅带去了香港。集团董事长王普说，香港拥有更加国际化的市场和人才，为企业针对不同海外地区创新业务提供了优质资源，能更好支持企业扩展海外业务。

　　“随着未来合作进一步加深，除了渝港合作会议机制确定的11个领域，渝港两地还将有更广阔合作前景，西部地区将成为香港企业投资兴业的热土。”钟永喜说。

　　（据新华社重庆电  记者李晓婷、周思宇、赵佳乐）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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