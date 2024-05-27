认准方向，大胆创新（编辑手记）
2024年05月27日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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“追光”6年多，实现光芯片“多点突破”，国家信息光电子创新中心怎么做到的？很重要的一点，就是认准了方向，面向经济主战场、面向国家重大需求去创新。
立项前，先要问有没有市场需求；研发中，市场化手段激励科研人员，有突破者给予奖励；推广时，鼓励科研人员闯市场，转化成功者获得分红。
以评价和激励为指挥棒，中心引导科研人员大胆走出去，了解产业薄弱环节和企业急迫需求。从源头开始，科技创新和产业创新深度融合。
与此同时，中心也发挥企业和科研院所间的纽带作用，竭力营造良好的创新生态，找项目、组团队、给资源，让科研人员安心做研究。
迎接阳光雨露，吸收营养水分，有了肥沃的土壤，创新中心科技成果转化枝繁叶茂、硕果累累。
《 人民日报 》（ 2024年05月27日 03 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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