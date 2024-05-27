本报记者 徐 靖 李俊杰

粮丰粮食种植家庭农场，收割机在田中作业。

刚收获的小麦在装车。

以上图片均为陈若天摄（人民视觉）

5月26日傍晚6点多，大雨来了。

“还好听天气预报的，这几天加班加点，小麦抢收了大半。”在新建成的烘干和仓储基地里，看着陆续返回的收割机，张启峰庆幸地说。

张启峰，粮丰粮食种植家庭农场负责人，安徽省淮南市寿县安丰镇桓店村有名的种粮大户，承包了1.2万亩地，其中近1万亩是小麦。为应对这场雨，他已忙碌多日。

25日还是个晴天。早晨7点，朝阳初上，风吹麦浪，十几台收割机排队下地割起了麦子。

“266出发了没有？”田边，张启峰手拿对讲机，一边喊着，一边指挥着不同的机械行进。

“麦收两怕，风吹雨打。天气预报说可能有雨，我们动作得抓紧点。”张启峰说，从24日开始，调来30台各种机械，每天12个小时不停，“本来今年麦收就早，这下又提前了几天。”

今年麦收为何早？

“干热风来得比往年要早一点。”趁休息的当口，张启峰跑到树荫下，“咕咚咕咚”灌上两大口水，一边擦汗，一边对记者说，“干热风这一来，很容易‘枯熟’造成减产，需要提前收。”

另外，就是雨情。“后期如果再遇上下雨，土地会变软，收割机容易下陷，而且小麦沾水后脱粒难，影响收割效率。”张启峰说。

原本，张启峰是没有这么大底气把小麦早收回来的。“正常收获小麦，为了减少水分留存，需要把握收割时机，让小麦自然风干。可一旦遇到大雨，就容易受损失。”张启峰说，想少受天气影响，提前收割，就必须进行人工烘干和仓储。入手一套专业设施投入大，他下不了决心；运到外地烘干和仓储，每吨小麦的成本又会增加约200元。所以小麦收割好后，张启峰往往选择直接销售，单价略低，但节省成本。

让他下定决心的是去年黄淮地区罕见的强对流天气。“我们收得早，刚好躲过了坏天气。”张启峰说，“不能总靠运气，还是要建自己的烘干和仓储基地，这样才能没有后顾之忧。”

去年9月，占地约12亩的烘干和仓储基地建起来了。“烘干设备满负荷运作，一天可以烘干500吨小麦，仓库可以储存6000—7000吨小麦。”张启峰说，“现在一天收的粮食当天是烘不完的，只能是尽最大努力。”

基地里，这边卡车卸粮，那边铲车已经开始搬粮。

金黄的麦粒蹦跳着进了烘干机，干燥之后滚滚而出。

《 人民日报 》（ 2024年05月27日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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