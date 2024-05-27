本报记者 王云杉

山东日照港件杂货码头。

山东日照港供图

河北保定长城精工自动化工厂5G—A汽车柔性产线。

中国联通供图

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近年来，我国人工智能产业蓬勃发展，基础设施建设日益完善，一大批新突破、新技术、新应用持续涌现，为千行百业赋能。下一步，加强基础设施建设、拓展场景加快应用、攻克关键核心技术，智能经济未来可期。

习近平总书记强调：“加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手，是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。”

近年来，我国人工智能发展取得积极进展，产业规模持续扩大，基础设施不断夯实，创新成果加速涌现。

基础设施日益完善

产业规模不断壮大

河北保定长城精工自动化工厂，5G—A汽车柔性产线上，庞大的机械臂吸起汽车顶盖，空中盘旋一圈，便涂抹完顶盖上的胶条，一套动作行云流水。

得益于5G—A技术与人工智能的融合，这条产线每年可减少停机60个小时，减少订单交付损失8亿元以上，生产更加智能高效。

“海量应用场景、超大规模市场、庞大人才队伍为我国人工智能发展奠定了良好的基础。”中国人工智能学会副秘书长余有成表示，一大批新突破、新技术、新应用，正在海量应用场景中“拔节生长”，人工智能产业蓬勃发展。

基础设施日益完善。截至2023年底，我国在用数据中心机架总规模超810万标准机架，算力总规模达每秒230百亿亿次浮点运算。其中，智能算力规模达到了每秒70百亿亿次浮点运算，增速超70%。

产业规模不断壮大。我国人工智能核心产业规模已超5000亿元，企业数量超4500家。相关研究机构预测，2035年我国人工智能产业规模有望达1.73万亿元，全球占比达30.6%。

融合应用不断拓展。截至目前，中国开发的人工智能大模型已经在智慧矿山、药物研发、气象、政务、金融、智能制造、铁路管理等领域展现出巨大的应用潜力。工业互联网融合应用已拓展至49个国民经济大类，生成式人工智能在聊天机器人、智能搜索、文本生成等应用中普及。

智能技术持续突破

加快赋能千行百业

走进山东日照港件杂货码头，河北邯郸的钢板、湖南株洲的挖掘机、河南郑州的排水管，多个品类的件杂货在此集结后走向世界各地。

件杂货，形状各异、大小不一，装卸工艺流程复杂，长期存在作业效率低等问题。依托“AI（人工智能）规划大师”，港口实现数智化转型，整体运转效率提升10%，堆场周转率提升20%。

不仅仅是助力智能制造，还能预测台风、研发新药、识别故障、制定生产计划……随着人工智能技术持续突破，智能时代正在加速到来。

“智能+交通”，运行更安全。

公交线路上有了智慧大脑。在长沙，公交线路与交警智能信控系统联动，当公交车接近路口时，交通指示灯将自动跳转为绿灯，从而实现公交优先通行。“智慧公交通勤时间较普通运行模式平均节省30.7%。”湖南湘江智能科技创新中心有限公司智慧公交项目负责人刘高说，当前，长沙主城区已有75条线路实现了智能网联改造。

“智能+政务”，管理更精细。

智能派单、智能处置、智能分析……近日，百度将文心大模型能力与北京海淀区“接诉即办”应用场景相结合，充分发挥大模型在深度语义理解、内容生成、智能交互等方面的关键优势，实现了诉求派单、处置、分析、主动治理等“接诉即办”工作流程的智能化升级。未来，百度智能云将与中科大脑携手海淀区继续探索、落地更多基于大模型能力的智能化场景应用，让城市管理更精细、治理更高效、居民生活更便利。

“智能+科研”，研究更高效。

金山办公发布的一站式AI办公平台，不仅能读书认字，还能分析数据，打造“文理兼备”的数字员工。

人工智能助力实验，可大幅节省科研时间。百度智能云与上海交通大学联合开发的科学数据开源开放平台，可加速从分子设计、反应设计到条件生成、反应检验等化学合成全链条，使潜在的功能性分子如药物分子及其合成方案设计从传统方法的几个月提速到几十分钟。

加强基础设施建设

发挥优势加速应用

不少专家学者和企业界人士表示，要加快人工智能领域科学技术创新，以人工智能高质量发展和高水平应用培育经济发展新动能。

加强基础设施建设。数字基础设施是推动经济社会高质量发展的重要支撑。“国家数据局将加速数字基础设施升级部署，加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设。”国家数据局局长刘烈宏表示，将加快建设全国一体化算力网，推动通用算力、智能算力、超级算力等多源异构算力的协同发展。

拓展场景加快应用。人脸识别、视觉检测、自动驾驶……推进人工智能与产业融合，满足应用需求是关键。百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖认为，我国有超大规模市场的旺盛需求，有全球最完整的工业体系，应该持续发挥场景优势，加速应用创新，推动人工智能产业迈向更高水平。

攻克关键核心技术。应用算法、智能芯片、开源框架……人工智能关键核心技术是行业发展的重中之重。国家发展改革委经济运行调节局局长黄勇建议，要加快建立关键共性技术攻关体系，打造国有企业、民营企业、高校及科研院所等广泛参与的产学研用创新联合体，着力实现算力芯片、高带宽内存等关键元器件的突破，加快突破人工智能关键核心技术。

《 人民日报 》（ 2024年05月27日 08 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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