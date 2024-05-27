本报记者 程远州 洪秋婷

在新疆维吾尔自治区展区，游客排队走进仿真搭建的克孜尔石窟，沉浸式观赏一幅幅流光溢彩的数字壁画，旁边的电子屏还可以查阅更多藏品信息；在宁夏回族自治区展区，人们纷纷戴上虚拟现实头盔显示设备，“穿越”到西夏王朝，身临其境地感受西夏陵的建筑结构、艺术风格和历史文化；在广东汕头展区，女子英歌队和会跳英歌舞的机器人一同亮相，为观众献上原汁原味的表演……

在第二十届中国（深圳）国际文化产业博览交易会上，上演了一场文化与科技融合发展的盛宴。大数据、云计算、人工智能等新技术的应用，让“云看展”、线上演播、数字文创、沉浸式体验等文化新业态加快发展，成为推动文化产业高质量发展的关键动能。

步入“粤港澳大湾区文化产业创新展”场馆最中心的大模型产业应用厅，满满的科技感扑面而来。

在AI（人工智能）大语言模型的助力下，诗仙“李白”成为会场上闪耀的“明星”：元象科技展位前，“数字人”李白成了导游，一边给游客规划旅行，一边撰写游记、吟诗作赋；来画科技展位前，不光李白，爱因斯坦、苏轼等名人，也纷纷在相框里开口说话……

文博会上，赋能千行百业的大语言模型，为文化产业发展带来无限的想象空间。

在阿里巴巴通义大模型展位，一段1924年巴黎奥运会的彩色影像吸引了人们的注意。“基于深度学习模型，经过大量数据训练，精细地分析每一帧黑白影像，解读复杂细节，做到准确上色。而且，AI模型还能理解色彩、光线和上下文，让上色更精准。”阿里巴巴集团公共事务资深总监王静介绍，AI技术正在让历史活化。

在腾讯混元大模型展位，输入详细指令，几秒钟后，一张服装设计图便跃然纸上。“目前腾讯内部超过600个业务及场景已接入测试，随着应用场景不断拓展，混元大模型将在内容产业革新中发挥更大作用。”腾讯混元产品负责人陈妍表示。

文博会上，数字化技术赋能，极大拓宽了文旅产业的边界。

戴上华为研发的智能观影眼镜，就能真切地看到“滕王阁”矗立眼前。华为的数字化文旅解决方案，已被应用于多种文旅场馆，为游客带来更加智能化、沉浸式的游览体验。

打开腾讯“云游长城”小程序，便可随时随地“登上”喜峰口长城。在这个毫米级超写实的“数字长城”中，游客行走其间，可以看到树影婆娑，也可以感受晨昏美景变化。

登录蓝海彤翔的虚拟直播系统，观众在文博会现场跳舞，直播平台上显示的却是在雷峰塔翩翩起舞。该系统已经集成500多个旅游景点的数字化场景，让人们随时“打卡”天南海北。

文博会上，科技赋能下，传统文化实现了“年轻化”，焕发新活力。

在江苏展区，苏州文投集团与苏州丝绸博物馆针对传统服饰纹样打造的“丝绸纹样数字化创新应用”吸引了大量关注。通过数字采集222件珍贵等级文物和2212片近现代丝绸样本，大批独具特色的丝绸纹样在现场展现。

在北京展区，设计者通过增强现实交互数字艺术“城市行走计划”，将二十四节气与北京中轴线历史人文景观有机结合，营造出沉浸式体验场景。中央美术学院圆明园研究中心带来的《圆明园四十景》，借助数字化复原技术，为观众创造了一个可漫游圆明园的神奇3D空间。

在文化产业综合馆文创集市，各类“科技+文化”创意产品，吸引了很多年轻观众。用小程序扫一扫文创台历，数字人就会出现，讲解故事、介绍景点；扫一扫融入了增强现实技术的动画冰箱贴，就可以观看视频动画……

科技赋能，文化产业添魅力。本届文博会组委会办公室常务副主任、深圳市文化广电旅游体育局副局长李强强表示，文博会着力为各类创新企业和机构搭建展示交易平台，促进科技充分赋能文化产业，展现文化领域新质生产力的广阔发展前景。

《 人民日报 》（ 2024年05月27日 08 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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