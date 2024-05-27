本报吉林5月26日电 （记者门杰伟）5月25日至26日，第十九届中国经济论坛在吉林省吉林市举行。本届论坛主题为“新质生产力 发展新动能”。来自政商学界的500多位嘉宾参加论坛。

与会嘉宾表示，要学习贯彻习近平经济思想和习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述，锚定高质量发展这一首要任务，认真思考新质生产力的精髓要义、理论内涵、实践要求，聚焦新产业、新模式、新动能，不断深化对新质生产力的认识。要贯彻落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，激发东北全面振兴实干奋进的澎湃力量，因地制宜发展新质生产力，推动老工业基地蝶变升级。

国家发展和改革委员会副主任赵辰昕，十四届全国政协经济委员会副主任尹艳林，吉林省委常委、宣传部部长曹路宝，人民日报社副总编辑方江山等出席开幕式。

本届论坛由人民日报社、中共吉林省委、吉林省人民政府指导，《中国经济周刊》、中共吉林市委、吉林市人民政府主办。

《 人民日报 》（ 2024年05月27日 08 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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