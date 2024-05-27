本报记者 李 刚 罗艾桦

图①：在广东番禺站，工作人员协助乘客开通城际铁路乘车码。

钟富鸿摄（人民视觉）

图②：城际列车在轨道上奔驰。

黄沅镇摄（人民视觉）

图③：广东4条城际铁路贯通示意图。

广东城际铁路运营有限公司供图

5月26日，广东广佛南环（佛山西站—番禺站）、佛莞城际铁路（番禺站—东莞西站）开通，并分别与在此之前已经开通运营的莞惠（东莞西站—小金口站）、佛肇（佛山西站—肇庆站）接驳，标志着从肇庆到惠州的4条城际铁路实现“四线”贯通，形成了一条连通广州、佛山、肇庆、东莞、惠州5座城市的东西走向交通大动脉，总里程258公里、总车站数达39站，有效促进了粤港澳大湾区的区域交通联系。

从番禺站出发，刷羊城通进站，20分钟即可到达佛山西站；如果从番禺站反方向去东莞西平西站，用时也不过30分钟；到肇庆鼎湖东站、惠州陈江南站用时约60分钟。记者观察到车厢前方显示的速度变化，实际运行时速可达200公里，整体又快又稳。

“搭乘城际铁路和平时搭地铁及动车有相似之处，但也有区别。”广州地铁集团宣传部部长许坤杰介绍，城际铁路将继续沿用“12306+城际铁路公交化多元支付”双购票系统，如果乘客在铁路12306票务系统提前订票，刷身份证就可进站，这和搭乘高铁动车相似；而使用全国交通一卡通、岭南通、羊城通、广州地铁APP城际乘车码进站乘车，无需提前购票，刷卡或刷码即进站，这和搭乘地铁一样。

“这便于城际铁路公交化运营。”广州地铁集团有限公司生产总监、广东城际铁路运营有限公司董事长朱士友说，为满足不同旅客的出行需求，“四线”贯通后城际铁路全面启用“站站停+大站快车（只停大站、小站不停）”公交化运营模式，随到随走，便捷选乘、快速到达，旅客搭乘城际铁路将与地铁、公交一样便捷，出行时间和方式也将更加灵活。

广州地铁集团董事长刘智成表示：近年来大湾区铁路枢纽布局日趋完善，城际铁路逐渐成网运营，运输能力和服务水平大大提升。莞惠、佛肇、广佛南环、佛莞城际“四线”贯通运营，为珠三角城际轨道“一横两纵”骨干网高品质成网运营奠定坚实基础。

“预计到2035年，大湾区轨道交通运营规模达7500公里。”刘智成介绍，其中铁路+城际近3500公里，城市轨道交通近4000公里，将覆盖大湾区100%县级以上城市，80%规划人口5万以上城镇，推动大湾区“1小时生活圈”加速形成。

策划：林子夜

《 人民日报 》（ 2024年05月27日 08 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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