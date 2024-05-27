本报合肥5月26日电 （记者韩俊杰）近日，由商务部、安徽省政府共同主办的2024全国消费品以旧换新行动—安徽站、安徽省暨合肥市“徽动消费·美好生活”惠民消费季正式启动。

本次活动以“好房新车美家居 惠享品质好生活”为主题，在安徽全省16个地市联动举办，吸引了省内外多家房地产企业、汽车生产销售企业、家居家电企业和电商平台参与。据了解，此次活动将进一步改善消费条件，创新消费场景，释放消费潜力。

近年来，安徽聚力打造汽车“首位产业”，巩固重要家电生产基地地位，不断加大消费品供给侧改革力度，出台《安徽省推动消费品以旧换新行动实施方案》，促进全省消费市场提质扩容。

《 人民日报 》（ 2024年05月27日 08 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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