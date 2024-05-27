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财经短波

2024年05月27日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　国开行发布国家助学贷款手机应用软件

　　本报电  近日，国家开发银行正式对外发布“国家助学贷款”手机应用软件（APP），进一步便利学生办贷。通过这一APP，学生可以完成国开行承办的国家助学贷款申请、合同附件上传、贷款状态查询、本金延期申请、业务咨询等。国开行社会民生业务部有关负责人表示，下一步，国开行将联合教育部门做好“国家助学贷款”APP的推广和应用工作，不断优化和丰富其功能。

　　（赵展慧）

 　　

　　广州农商银行以绿色金融助力乡村振兴

　　本报电  广州农商银行全面贯彻绿色发展理念，为乡村全面振兴注入绿色金融动能。为助力建设宜居宜业和美乡村，该行大力支持增城派潭镇森林海嬉水乐园、花都炭步村塱头古村、从化生态设计小镇、从化越秀风行田园综合体等乡村文旅项目，有力帮扶民宿新业态健康发展，带动农民增收，推动生态效益真正转化为经济效益。截至今年3月末，该行涉农贷款余额约446.6亿元，涉农客户数量超3.5万户；绿色贷款余额超480亿元，较年初增长近20亿元。

　　（李  纵）

 

　　邮储银行舟山市分行全力做好金融支农

　　本报电  今年以来，邮储银行舟山市分行员工积极到田间地头走访，了解广大海岛地区农户备耕进度以及融资需求，通过“极速贷”采用线上受理、放款方式，为农户提供便捷金融服务。今年该行已发放的助农贷款惠及约6000亩海岛农田，包含紫甘蓝、西蓝花、水稻等作物。截至目前，该行涉农贷款余额37.42亿元。

　　（刘军国）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月27日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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