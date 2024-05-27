本报记者 赵展慧

上料、除油、水洗、镀镍、水洗、镀银……在浙江共感电镀有限公司的生产车间内，镀银生产线繁忙有序地运转。

共感电镀所在的温州乐清市，是全国低压电器主要生产地之一。作为电器产业链的重要环节，乐清电镀行业聚集了像共感电镀这样的600多家中小企业。白银这种电镀过程中使用的重要原材料，在这些企业的经营成本中占比50%左右。

原材料采购难、生产经营成本高，是从前中小电镀企业普遍面临的难题。上游白银冶炼厂按吨销售，不接受中小企业的小额采购。通过贸易商采购，有的不提供运输服务，有的价格不透明，有的供应无保障。一些电镀企业只能把银砖装进“蛇皮袋”，自己找长途车运送，风险很大。因采购量小，议价能力也低，很多企业还不得不接受不合理的价格。此外，中小企业随行就市囤货，不仅占用资金和仓库，还要承受库存贬值的风险。

“现在我们需要用银的时候，可以随时在手机上下单采购，一块银砖（15千克）就起卖，两个小时内就能送货上门，生意最忙的时候也能做到零库存。”浙江共感电镀有限公司董事长黄友美说，买白银变得像点外卖一样方便。

黄友美所说的点外卖式采购，是近年来产业链各方依托期货市场联合搭建的一种金融创新采购模式。新湖期货有限公司的风险管理子公司上海新湖瑞丰金融服务有限公司基于上海期货交易所综合业务平台的白银期货标准仓单交易业务，与当地商贸服务商乐清金邦贵金属有限公司合作，解决中小电镀企业用银痛点。

乐清金邦贵金属有限公司总经理施成杰介绍：“这种模式下的采购流程，由新湖瑞丰向上游冶炼厂或上期所综合业务平台采购白银后，提前运至乐清；我们则在乐清设立白银仓库，将新湖瑞丰采购的白银作为常备库存，拆散零售及运输给下游用银中小企业。”

“将白银价格波动风险分散到了期货市场，为用银中小企业保供稳价。”新湖瑞丰公司有关负责人介绍。在这种模式下，期货公司的风险管理子公司借助上期综合业务平台进行白银标准仓单交易并随时提货，同时在期货市场进行对冲交易，从而锁定对区域商贸服务商的供应价格，并建立稳定的货源供应。区域商贸服务商通过合作增强了服务中小企业的能力，进一步拓展业务。用银中小企业可以根据上期所白银期货实时报价，结合生产安排，选择合适的时间和价格，向区域商贸服务商进行点价交易，下单两小时之内就可以送货上门。

据悉，截至2023年12月31日，新湖瑞丰通过平台采购与下游中小微用银企业开展的白银基差贸易现货量300余吨，与下游中小微用银企业的白银贸易额超19亿元，共服务200多家中小微用银企业，累计降低其白银原材料采购成本约400多万元。

目前，这种创新期货白银采购模式已经在当地建立起白银保供稳价的“三级市场流通体系”。即以上期综合业务平台的仓单交易市场为一级批发市场，以期货公司风险管理公司为二级批发商，区域商贸服务商为三级零售商，保证了高品质原材料的及时供应。

“通过这种三级市场流通体系整合资源有效地解决了传统贸易中买货难、买货贵、定价难及风险管理难度大、库存压力大等痛点难点问题，实现了期货与现货、场内与场外、线上与线下、金融与贸易的互联互通，打造了一个高标准市场体系的样板，增强了产业链与供应链的安全与韧性。”上海期货交易所有关负责人表示。

该负责人表示，上海期货交易所将针对实体企业痛点难点，不断优化创新，深化期现结合，提升服务实体经济的质效。上期综合业务平台将在仓单交易、仓单质押融资等业务的基础上，上线基差贸易，开展期转现优化业务，不断完善平台功能，促进期货市场功能发挥，更好服务实体经济，助力经济高质量发展和全国统一大市场建设。

《 人民日报 》（ 2024年05月27日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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