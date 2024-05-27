谷业凯

没有挺得起腰的科学家精神，很难有站得住脚的科技成果。广大科技工作者唯有大力弘扬科学家精神，才能肩负起历史赋予的科技创新重任，勇当高水平科技自立自强排头兵

今年5月30日是第八个“全国科技工作者日”，活动主题为“弘扬科学家精神，勇当高水平科技自立自强排头兵”。

习近平总书记强调“新时代更需要继承发扬以国家民族命运为己任的爱国主义精神，更需要继续发扬以爱国主义为底色的科学家精神”，勉励广大科技工作者“大力弘扬科学家精神，勇攀世界科技高峰，在一些领域实现并跑领跑，为加快建设科技强国、实现科技自立自强作出新的更大贡献”。

科学成就离不开精神支撑。新中国成立以来，我国科技事业取得的历史性成就，是一代又一代矢志报国的科学家前赴后继、接续奋斗的结果。李四光、钱学森、陈景润、黄大年、南仁东等科学家，不仅为祖国和人民作出了彪炳史册的重大贡献，也在长期的科学实践中铸就了独特的精神气质，积累了宝贵的精神财富。时代在发展，社会在进步，以爱国、创新、求实、奉献、协同、育人为内核的科学家精神历久弥新、催人奋进。

当今世界正经历百年未有之大变局，全球科技创新进入密集活跃期，新一轮科技革命和产业变革对全球经济结构产生了深刻影响。我国“十四五”时期以及更长时期的发展对加快科技创新提出了更为迫切的要求。没有挺得起腰的科学家精神，很难有站得住脚的科技成果。广大科技工作者唯有大力弘扬科学家精神，才能肩负起历史赋予的科技创新重任，勇当高水平科技自立自强排头兵。

大力弘扬科学家精神，首先要厚植爱国主义情怀。科学无国界，科学家有祖国。爱国是科学家精神的第一要义。我国科学家一直有着爱国主义的优良传统，老一辈科学家想国家之所想、急国家之所急，奉献智慧和心血推动国家发展。广大科技工作者要继承和发扬老一辈科学家的优秀品质，时刻胸怀“国之大者”，秉持国家利益和人民利益至上，把自己的科学追求融入到建设社会主义现代化国家的伟大事业中去。

大力弘扬科学家精神，要坚定勇攀科技高峰的志向。主动创新意识是科技创新活动的内在动力，也是创造力的前提。随着我国科技创新不断走向深入，更加需要广大科技工作者坚持“四个面向”，积极开展原创性、引领性科技攻关，在独创独有上下功夫，在解决关键核心技术问题上强化担当作为，多出“从0到1”的成果。

大力弘扬科学家精神，要坚持求实奉献的作风。高水平的科技成果既需要“敢为天下先”的自信和勇气，也需要保持“甘坐冷板凳”和“十年磨一剑”的耐性和定力。科技工作者只有坚持潜心钻研，不盲目追逐热点，咬定目标不动摇、不停步，才能在科研探索中成就一番事业。

科学无止境，精神永流传。新时代新征程上，大力弘扬科学家精神、加快培育促进科技事业健康发展的强大精神动力，我国广大科技工作者一定能够砥砺担当、勇毅前行，为实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年05月27日 19 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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