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2024年05月27日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　航天工程工业氢痕量除杂装置中试成功

　　本报电  近日，中国航天科技集团有限公司一院航天工程公司首台套工业氢痕量除杂装置中试圆满成功，将推动氢能产业加快实现高质量发展。本技术针对碳基氢源中一氧化碳和硫的难脱除、纯度要求高等特点，创新性使用专用吸附剂，配合特殊设计工艺流程，在相同的边界条件下，可实现收率比普通变压吸附技术高约20%。

　　（刘诗瑶）

　　

　　“光影科学梦”电影巡映活动启动

　　本报电  日前，2024年“光影科学梦”科幻科普科学家精神电影巡映活动在中国科技馆启动。活动持续至12月31日，这期间，数十部科幻、科普和科学家精神影片将在全国65家科普场馆特效影院同步巡映。这些影片通过创新手法和艺术表达，展现了我国科学家追求真理、勇攀高峰的精神风貌，传递了科学探索对人类社会进步的重要价值。

　　（喻思南）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月27日 19 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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