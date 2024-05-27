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农业银行：发挥现金兜底作用 提升支付便利性

2024年05月27日08:35 | 来源：新华网
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原标题：优化支付服务｜农业银行这些现金服务了解一下

优化现金使用环境是提升支付便利性的重要举措。国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》以来，农业银行持续聚焦人民群众现金使用需求，围绕老年人和外籍来华人员等重点群体，通过加强宣传引导、创新服务模式、推动服务延伸等方式，有效发挥现金兜底作用，进一步提升支付便利性。

加强宣传引导 便利现金支付

农业银行充分发挥横跨城乡的网点优势，持续深化现金服务网格化管理，以2.3万个营业网点为主阵地，深入企业商户、社区村镇开展支付服务宣传，推动优化现金支付环境。截至目前，农业银行累计开展现金政策宣传43万余次，张贴支持现金支付标识59万余个。

“这些现金知识咱们都了解吗?是否遇到找零的问题呢？”在浙江杭州环北丝绸服装城，农行浙江西湖十五家园支行工作人员正挨家挨户走访商户，积极开展人民币现金支付政策宣传，发放《现金服务告知书》，张贴支持现金支付标识，并开展零钞兑换。

“虽然扫码支付很方便，但还有不少老年客户习惯使用现金。”一家女装店负责人表示，农行的上门宣传和服务很到位，我们店里备足了零钞，扫码和现金支付都支持。

优化零钱服务提升支付体验

农业银行持续畅通营业网点零钞兑换渠道，积极为大型商超、会展客商、中小商户兑换定制“零钱包”，以“请进来”和“走出去”的零钱服务，改善老年人和外籍来华人员现金支付体验。截至目前，农业银行已累计发放“零钱包”95万个，总金额达3亿元。

“真想不到，在展览场馆内能够兑换漂亮的‘零钱包’，我们支付更加方便了。”来自沙特阿拉伯的客商对农行广东东莞分行的服务赞不绝口。今年以来，农行广东分行聚焦外贸展会现金支付场景，在广交会、食博会等展会现场开展“零钱包”兑换服务，提升境外来华客商服务满意度，以优质便捷金融服务，助力中国外贸企业更好“走出去”。

在广东江门，来自中国香港的胡女士表示：“在香港我们习惯用现金，年纪大了，手机也看不清楚，需要换现金，农行的服务很方便。”胡女士这次是从香港回乡祭祖，担心自己使用移动支付存在困难，她专门来到农行广东江门沙坪支行兑换现金。大堂经理引导她到“爱心窗口”，不到5分钟，胡阿姨就拿到了自己的“零钱包”。

打造“农情服务”推动科技赋能

农业银行积极推动“农情服务”和科技赋能相结合，助力打通现金服务“最后一公里”，满足不同人群现金需求。

在大连，农行大连瓦房店支行积极开展零钱包“下乡”活动，为瓦窝镇、阎店乡等14个乡镇共120个“惠农通”服务点配送定制“零钱包”，金额合计50万元，有效解决农村老年人群体日常消费、取现等小额现金需求。

在福州，农行福建福州华林支行上线省内首个自助取款机（ATM）小额零钞功能，通过技术革新让传统自助取款机（ATM）摇身一变成为智能“零钱匣子”。无论十元、五元还是硬币，在这台机器上都能通过简单操作，实现自主取现，进一步提升零钞取现便利性。

(责编：曹淼、李源)
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