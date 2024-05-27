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数字化新农具显威力

2024年05月27日08:50 | 来源：经济日报
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原标题：数字化新农具显威力

萝卜种稀点还是密点？葱越长越细是缺肥吗？苋菜不红咋办……在“梁老师讲农业”的抖音直播间，满头白发的梁振清手拿粉笔，在小黑板上写下“稀种萝卜密植菜”“涝不死的白菜旱不死的葱”“萝卜一张锄，苋菜一担桶”等农谚，耐心解答网友提出的问题。

梁振清退休前是湖北鹤峰县农业农村局高级农艺师。退休后，他在田间地头开课，向农民传授种植技术，帮助大家解决病虫危害。2023年初，梁振清开始通过网络直播方式推广农业技术，每天开2场农技讲座直播，如今已收获21.8万粉丝。

和梁振清一样利用短视频和直播等形式推广农业技术、解答农民困惑的农技人员还有很多。根据《2023抖音三农生态数据报告》，2023年，抖音平台共有2778.3万个农技视频，总播放量达1206.2亿次。农业农村部科技教育司在抖音平台官方账号“中国农技推广”，目前已拥有60.6万粉丝，获得超392万点赞。如今，短视频和直播正成为新农具，助力新农人学习和交流种植、养殖经验。

中国社会科学院农村发展研究所发布《农技传播在短视频、直播平台的生态及价值创造》提出，得益于内容形式直观易懂和智能推荐机制高效匹配供需等特点，相比传统线下农技传播，短视频、直播平台农技传播能够及时满足不同类型农户的多样化需求，缓解信息不对称问题。其及时性和互动性的特点，也能够让农技落地更加精准高效。

近年来，传统农业技术推广体系从业人员积极开展数字化转型，与互联网平台合作或自行搭建平台，探索以短视频、直播等新形式向农民传播农业技术。“利用直播方式讲解农业技术，触达人群更广了。”河南省农业技术推广总站夏粮科科长蒋向介绍，2022年春季，河南省农技总站在小麦春管关键时期，邀请相关领域专家开展小麦肥水管理、病虫害防控、防灾减灾等方面的讲座直播，单场最高播放量达70万人次。2023年以来，河南省农技总站依托全国农技中心线上平台进行直播，也取得了不错的传播效果。

2022年，中央农业广播电视学校与抖音共同推出“新农人计划2022·来抖音学农技”项目。目前，该抖音话题累计获得209.5亿次播放。与中央农业广播电视学校、中国农业科学院的合作，吸引了1840名具有资质的农技员入驻平台。

中国农业大学经济管理学院教授武拉平认为，我国多数中小农户存在文化程度不高、技术水平较低等问题，很多新技术使用往往需要手把手教。短视频和直播形象生动，互动式、现场式讲解可以使广大农户身临其境接受技术培训，实现更好教学效果。同时，短视频、直播内容触达范围广泛，能够覆盖不同地区、不同层次、不同需求的人群，从而实现农技获取层面普惠性。

传统农技推广部门积极搭建线上平台，争取做到实时服务农户。农业农村部科技教育司主管的中国农技推广信息服务平台于2017年8月正式上线运行。7年来，累计在线提问3090万条，专家、农技人员等累计解答2858万条，解答率一直保持在92%以上。同时，发布技术成果视频5万多项，开展专题直播200多场。目前，平台覆盖全国2845个县（农场/垦区），注册用户总量达1300万，已成为用户量最大、活跃度最高、资源最丰富的农业科技服务知识社区，有效拓展了基层农技人员和农户学习新技术的渠道。

在服务农业生产方面，平台建立了效能驱动的线上线下协同推广新机制，探索形成了“农业科技创新链、农民脱贫增收价值链、技术服务供应链”三链相通的推广模式，解决了农民“问专家难、学技术难、找农资难、卖产品难”等问题。在提供农业资讯方面，平台实现了全国农技知识统筹，通过构建立体化农情监测、农技资源高效利用、在线精准指导等技术体系，向涉农用户提供全流程生产信息技术手段支撑，显著降低了劳动作业强度，实现了生产提质增效，达到省工、节肥、增效等目的，促进农业精准、高效、绿色、智慧发展。

积极利用数字技术，为建立多层次、多渠道农业科技推广服务网络，提升效率和质量提供了一条实用性较强的路径。武拉平提到，广大农户要逐步养成通过网络了解相关知识和技术、在实践中不断学习的习惯，让各项技术真正科学地应用到生产实践中，从而更好发挥科技的作用，促进增产增收。（记者 李和风）

(责编：方经纶、陈键)
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