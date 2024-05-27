原标题：商业医疗险瞄准差异化需求

日前，《中国商业医疗险发展研究蓝皮书》在北京发布。该《蓝皮书》由中国人民健康保险股份有限公司联合南开大学等机构共同研究完成。《蓝皮书》提到，近年来我国经济社会经历了一系列重大变化，商业医疗险市场也面临前所未有的机遇与挑战。人口结构老龄化加剧、健康风险演化以及互联网大范围普及，推动了居民多层次、多样化、高质量医疗健康服务需求快速增长，也进一步放大了居民对商业医疗保险的差异化需求。

来自国家医疗保障局的数据显示，2023年底基本医保参保人数达到13.34亿人，按应参保人数测算，参保率保持在95%以上，总量规模得到巩固。在基本医疗保险“保基本”的基础上，如何更好发挥商业医疗保险的补充功能，切实降低居民的卫生支出负担，成为社会各界关注的热点话题。

记者在采访中了解到，近年来商业医疗保险的版图不断扩大，持续将医保目录外责任、特定疾病、增值服务等纳入保障范围。特别是2016年以来，以百万医疗险和“惠民保”为代表的具有普惠性的保险产品百花齐放，使得商业医疗险的保费规模持续攀升，截至目前已超过3800亿元。

南开大学卫生经济与医疗保障研究中心主任朱铭来表示，未来，保险公司要重点关注保险与健康管理产业的融合发展，根据消费者需求不断创新升级产品，通过精细化产品设计、加大宣传力度、持续优化保障内容、增值服务、缴费模式等举措来增加客户黏性，深挖潜在市场。

人保健康总裁邵利铎表示，人保健康作为国内首家专业健康保险公司，着力围绕“线上化、科技化、普惠化”，不断优化保险产品供给和服务能力，走出了一条持续求索、转型变革、回归价值的普惠保险之路。例如，人保健康和合作伙伴不断丰富互联网医疗险和重疾险产品体系，好医保、健康福系列产品已经累计覆盖超7000万户互联网用户。2023年在税优健康险方面实现了互联网销售长期护理险的突破，今年针对灵活就业等新市民群体推出备受瞩目的“青山在·收入保障险”。此外，人保健康还与合作伙伴共同推出“安心赔”服务。

对于行业未来发展，专家学者建议，在基本医疗保险“保基本”的基础上，一方面要引导商业医疗保险回归保障本源，强化对基本医疗保险不予支付的医疗费用的基本保障功能，支持开发与基本医保相衔接的商业医疗保险产品。另一方面要鼓励保险公司丰富产品种类，开发护理保健、康复照护、齿科、眼科、高端医疗等多领域综合性的“非基本保障”创新产品，逐步将先进医疗技术、医疗器械、创新药品等纳入保障范围。同时鼓励开发保障期限较长、费率可调整的长期商业医疗保险，满足消费者差异化、高层次、高质量的医疗保障需求。

《蓝皮书》建议，保险公司应逐渐向“医疗保险+健康管理”业务模式转型，延伸服务链条，打造“保健—治疗—康复—照护”全流程健康服务产业链，为不同消费群体提供全方位服务。此外，保险行业可以充分运用人工智能、物联网等先进技术，打造专业健康管理服务系统平台，真正提高服务的便利性和实用性。（记者 于 泳）

(责编：方经纶、陈键)

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