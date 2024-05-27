原标题：商业航天振翅高飞

今年，商业航天首次写进《政府工作报告》，北京、山东、海南等地纷纷推出计划与政策支持相关产业发展，发力航天产业链及产业集群建设。商业航天市场有多大？各地发展商业航天有何优势？如何为产业发展提供助力？

形成南箭北星布局

北京是我国航天事业的发源地，更是我国商业航天产业的策源地和主阵地。自2015年在全国率先布局发展商业航天产业以来，经过近十年努力，北京已经成为全国商业航天产业链布局最为全面、产业发展最具活力的城市。2023年中央经济工作会议首次提出打造商业航天等若干战略性新兴产业，将发展商业航天的重要性上升到新高度。未来，北京市将全力把握商业航天产业新发展机遇，带动产业竞争力稳步提升，推动产业高质量发展，进一步打造我国商业航天发展高地。

2021年，北京市发布全国首份支持商业航天发展的专项政策《北京市支持卫星网络产业发展的若干措施》。随后，北京经济技术开发区、丰台区、大兴区陆续发布区级政策。2024年，北京市、区两级连续发布《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024—2028年）》等多份商业航天专项政策文件，在星箭研制、关键技术攻关、产业空间布局、政策先行先试、产品示范应用等方面明确了北京商业航天未来发展方向。同时，北京市经济和信息化局、财政局首创商业航天发射保险贴费政策，现已连续4年实施补贴，支持了数十个项目。北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智表示，北京市将积极出台新的商业航天产业政策，不断丰富支持手段，重点支持航天科技资源向商业航天倾斜。

目前，北京商业航天企业覆盖卫星制造、火箭制造、地面设备制造、运营与应用服务全部环节，产业链独具特色，形成了“南箭北星”产业布局：北京经济技术开发区、大兴区集聚商业火箭研发制造企业，形成“南箭”产业集群；海淀区集聚众多商业卫星制造、测运控和运营企业，形成“北星”产业集群。

记者从北京市经济和信息化局获悉，北京市将继续发挥好聚集效应和规模效应，在做强“南箭北星”的同时，辐射带动其他各区，形成全市产业协作互补格局，并联动京津冀协同发展，打造京雄空天信息廊道。北京经济技术开发区将着力打造“北京火箭大街”商业航天共性科研生产基地，涵盖共性技术研发、共享航天试验、共享航天制造等，帮助商业航天企业提高创新效率，降低科研生产成本。海淀区将积极打造“星谷”产业空间品牌，依托中国航天城区位优势，新建集研发制造于一体的“卫星小镇”，发展多个特色产业园区，形成“一城一镇多园”布局。

近年来，北京市培育了银河航天、星际荣耀、星河动力等30家国家级专精特新“小巨人”企业和100余家商业航天重点企业。上述企业为商业航天高质量发展注入了活力，形成了多项创新成果。据了解，北京市将坚持企业主体，持续做好商业航天企业培育；将以先行先试方式支持民营企业低轨卫星出口，鼓励企业积极开拓国际市场，提升国际话语权；将支持企业高质量星座建设，鼓励具有差异化优势的商业星座发展，打造一批具有重大战略意义、参与国际资源竞争的空间基础设施。（记者 韩秉志）

推动商业发射场建设

近年来，随着我国航天发射技术的不断提升，商业航天领域迎来了快速发展阶段。2022年7月6日，我国首个商业航天发射场——海南商业航天发射场在海南文昌开工建设，标志着我国商业航天发展迈入了新阶段。该发射场将致力于打造国际一流、市场化运营的航天发射场系统，进一步提升我国民商运载火箭发射能力，并助力海南服务和融入航天强国战略、主动拥抱航天产业变革新浪潮。

目前，我国已经有酒泉、太原、西昌、文昌4个航天发射场，为何还要在海南文昌建设海南国际商业航天发射中心？文昌国际航天城管理局相关负责人介绍，海南位于北纬19度左右，低纬度地球自转线速度较大，航天发射能省下更多燃料，同型号火箭的发射运载能力可以提升10%—15%。也正因此，文昌发射场是当前我国唯一能够发射大型运载火箭的航天基地。海南国际商业航天发射中心党委副书记郭强介绍，发射场建设首先在发射方面要有较强的能力，其次要成本低。卫星组网是一个不断持续的过程，为了适应日益增长的卫星组网需求，海南国际商业航天发射中心两个工位都按照每年发射16次设计，形成发射能力后将有较高发射效率。

据了解，2016年以来，文昌航天发射场先后执行了“天问”探火、“嫦娥”奔月、“天宫”建造、“天舟”穿梭等任务。为助力航天产业发展，海南省文昌市也以航天“三链”为抓手、以航天“IP”为基础、以重点项目为支柱，加快推动发射区、旅游区、高新区“三区”联动发展，壮大航天、旅游等产业，打造具有航天特色的高质量发展新标杆。文昌市市长、文昌国际航天城管理局局长刘冲表示，今年，商业航天首次写入《政府工作报告》，给商业航天领域带来了发展新机遇。文昌有着得天独厚的地理、政策以及航天产业发展优势。文昌国际航天城不仅拥有稀缺的航天发射场资源，还有自贸港政策加持，经济增长潜力巨大。（记者 潘世鹏）

打造全产业生态链

航空航天产业科技含量高、市场前景广、带动作用强，是战略性新兴产业。近年来，山东省抢抓商业航天产业发展机遇，聚力打造全产业生态链条。

目前，山东省航空航天产业创新链、产业链、服务链加快融合，初步形成了涵盖火箭、卫星、无人机、电子元器件、零部件制造等领域较为完整的产业体系，在海上发射平台建设、空天数据应用、关键材料、检测维修等细分行业形成比较优势。

济南高新区在空天信息产业布局之初，便深入剖析国内产业动态，精准识别自身的优势与不足，精心策划空天信息产业的发展蓝图。依托已构建的卫星星座网络，绘制了详尽的产业地图，并依图而行，围绕产业链的关键节点进行建链、延链、补链，积极引进和培育项目，努力构建健全的产业生态系统。济南高新区管委会副主任刘松介绍，目前，济南高新区已经先后引进济钢卫星、智星空间、飞索航天等项目，推动卫星平台及载荷研发、卫星总装、卫星测试、卫星运营等在内的卫星产业链在济南高新区初步形成。

济南高新区投资促进部副部长王磊表示，近年来，济南高新区积极推动空天信息产业发展，在科技研发、星座建设、人才培养、卫星应用及产业链构建等方面全方位布局，形成了较好的产业基础。目前，济南高新区拥有空天信息产业相关企业60余家，产业规模超百亿元。

2019年6月5日，长征十一号固体运载火箭以山东烟台海阳港作为发射母港，在黄海海域成功实施我国首次海上发射试验。以此为契机，山东烟台市于当年6月9日，启动了烟台海阳市的东方航天港重大工程建设。东方航天港集团董事长高中前介绍，东方航天港锚定“国际一流商业航天海上发射母港、国家级空天信息产业园区”目标定位，将打造国内首个集海上发射、星箭产研、卫星应用、配套集成、航天文旅为一体的商业航天高科技产业集群。目前，东方航天港招引集聚产业项目21个，总投资约271亿元，已成功保障我国10次57颗卫星海上发射任务。

国企在产业机遇面前也不甘落后。自2019年以来，济钢集团有限公司抢抓国家鼓励前瞻谋划布局空天产业的契机，与中国科学院空天院合作成立济钢防务技术有限公司（现改名“济钢空天”），开启了空天产业发展征程，积极打造产、学、研深度融合的空天信息产业链。据了解，在产业发展方面，济钢先后孵化了济钢空天、时代低空、飒铂智能、山东微波电真空等12家空天信息领域业务公司。

我国商业航天多数民营航天企业资金实力有限，作为资金和技术密集型产业，多数项目整体投资额度、融资额度较大，但产生经济效益较慢。针对这一发展难点，刘松表示，济南高新区充分发挥在金融资源、政策环境、产业基础等方面的优势，实施“管委会+公司”“基金+基地”联合招商机制，通过举办空天信息产业资本招商路演活动等方式，推动空天信息领域企业与投资机构精准对接，为企业落地提供融资保障。（记者 王金虎）

(责编：方经纶、陈键)

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