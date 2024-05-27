人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商业航天振翅高飞

2024年05月27日08:53 | 来源：经济日报
小字号

原标题：商业航天振翅高飞

　　今年，商业航天首次写进《政府工作报告》，北京、山东、海南等地纷纷推出计划与政策支持相关产业发展，发力航天产业链及产业集群建设。商业航天市场有多大？各地发展商业航天有何优势？如何为产业发展提供助力？

　　形成南箭北星布局

　　北京是我国航天事业的发源地，更是我国商业航天产业的策源地和主阵地。自2015年在全国率先布局发展商业航天产业以来，经过近十年努力，北京已经成为全国商业航天产业链布局最为全面、产业发展最具活力的城市。2023年中央经济工作会议首次提出打造商业航天等若干战略性新兴产业，将发展商业航天的重要性上升到新高度。未来，北京市将全力把握商业航天产业新发展机遇，带动产业竞争力稳步提升，推动产业高质量发展，进一步打造我国商业航天发展高地。

　　2021年，北京市发布全国首份支持商业航天发展的专项政策《北京市支持卫星网络产业发展的若干措施》。随后，北京经济技术开发区、丰台区、大兴区陆续发布区级政策。2024年，北京市、区两级连续发布《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024—2028年）》等多份商业航天专项政策文件，在星箭研制、关键技术攻关、产业空间布局、政策先行先试、产品示范应用等方面明确了北京商业航天未来发展方向。同时，北京市经济和信息化局、财政局首创商业航天发射保险贴费政策，现已连续4年实施补贴，支持了数十个项目。北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智表示，北京市将积极出台新的商业航天产业政策，不断丰富支持手段，重点支持航天科技资源向商业航天倾斜。

　　目前，北京商业航天企业覆盖卫星制造、火箭制造、地面设备制造、运营与应用服务全部环节，产业链独具特色，形成了“南箭北星”产业布局：北京经济技术开发区、大兴区集聚商业火箭研发制造企业，形成“南箭”产业集群；海淀区集聚众多商业卫星制造、测运控和运营企业，形成“北星”产业集群。

　　记者从北京市经济和信息化局获悉，北京市将继续发挥好聚集效应和规模效应，在做强“南箭北星”的同时，辐射带动其他各区，形成全市产业协作互补格局，并联动京津冀协同发展，打造京雄空天信息廊道。北京经济技术开发区将着力打造“北京火箭大街”商业航天共性科研生产基地，涵盖共性技术研发、共享航天试验、共享航天制造等，帮助商业航天企业提高创新效率，降低科研生产成本。海淀区将积极打造“星谷”产业空间品牌，依托中国航天城区位优势，新建集研发制造于一体的“卫星小镇”，发展多个特色产业园区，形成“一城一镇多园”布局。

　　近年来，北京市培育了银河航天、星际荣耀、星河动力等30家国家级专精特新“小巨人”企业和100余家商业航天重点企业。上述企业为商业航天高质量发展注入了活力，形成了多项创新成果。据了解，北京市将坚持企业主体，持续做好商业航天企业培育；将以先行先试方式支持民营企业低轨卫星出口，鼓励企业积极开拓国际市场，提升国际话语权；将支持企业高质量星座建设，鼓励具有差异化优势的商业星座发展，打造一批具有重大战略意义、参与国际资源竞争的空间基础设施。（记者 韩秉志）

　　推动商业发射场建设

　　近年来，随着我国航天发射技术的不断提升，商业航天领域迎来了快速发展阶段。2022年7月6日，我国首个商业航天发射场——海南商业航天发射场在海南文昌开工建设，标志着我国商业航天发展迈入了新阶段。该发射场将致力于打造国际一流、市场化运营的航天发射场系统，进一步提升我国民商运载火箭发射能力，并助力海南服务和融入航天强国战略、主动拥抱航天产业变革新浪潮。

　　目前，我国已经有酒泉、太原、西昌、文昌4个航天发射场，为何还要在海南文昌建设海南国际商业航天发射中心？文昌国际航天城管理局相关负责人介绍，海南位于北纬19度左右，低纬度地球自转线速度较大，航天发射能省下更多燃料，同型号火箭的发射运载能力可以提升10%—15%。也正因此，文昌发射场是当前我国唯一能够发射大型运载火箭的航天基地。海南国际商业航天发射中心党委副书记郭强介绍，发射场建设首先在发射方面要有较强的能力，其次要成本低。卫星组网是一个不断持续的过程，为了适应日益增长的卫星组网需求，海南国际商业航天发射中心两个工位都按照每年发射16次设计，形成发射能力后将有较高发射效率。

　　据了解，2016年以来，文昌航天发射场先后执行了“天问”探火、“嫦娥”奔月、“天宫”建造、“天舟”穿梭等任务。为助力航天产业发展，海南省文昌市也以航天“三链”为抓手、以航天“IP”为基础、以重点项目为支柱，加快推动发射区、旅游区、高新区“三区”联动发展，壮大航天、旅游等产业，打造具有航天特色的高质量发展新标杆。文昌市市长、文昌国际航天城管理局局长刘冲表示，今年，商业航天首次写入《政府工作报告》，给商业航天领域带来了发展新机遇。文昌有着得天独厚的地理、政策以及航天产业发展优势。文昌国际航天城不仅拥有稀缺的航天发射场资源，还有自贸港政策加持，经济增长潜力巨大。（记者 潘世鹏）

　　打造全产业生态链

　　航空航天产业科技含量高、市场前景广、带动作用强，是战略性新兴产业。近年来，山东省抢抓商业航天产业发展机遇，聚力打造全产业生态链条。

　　目前，山东省航空航天产业创新链、产业链、服务链加快融合，初步形成了涵盖火箭、卫星、无人机、电子元器件、零部件制造等领域较为完整的产业体系，在海上发射平台建设、空天数据应用、关键材料、检测维修等细分行业形成比较优势。

　　济南高新区在空天信息产业布局之初，便深入剖析国内产业动态，精准识别自身的优势与不足，精心策划空天信息产业的发展蓝图。依托已构建的卫星星座网络，绘制了详尽的产业地图，并依图而行，围绕产业链的关键节点进行建链、延链、补链，积极引进和培育项目，努力构建健全的产业生态系统。济南高新区管委会副主任刘松介绍，目前，济南高新区已经先后引进济钢卫星、智星空间、飞索航天等项目，推动卫星平台及载荷研发、卫星总装、卫星测试、卫星运营等在内的卫星产业链在济南高新区初步形成。

　　济南高新区投资促进部副部长王磊表示，近年来，济南高新区积极推动空天信息产业发展，在科技研发、星座建设、人才培养、卫星应用及产业链构建等方面全方位布局，形成了较好的产业基础。目前，济南高新区拥有空天信息产业相关企业60余家，产业规模超百亿元。

　　2019年6月5日，长征十一号固体运载火箭以山东烟台海阳港作为发射母港，在黄海海域成功实施我国首次海上发射试验。以此为契机，山东烟台市于当年6月9日，启动了烟台海阳市的东方航天港重大工程建设。东方航天港集团董事长高中前介绍，东方航天港锚定“国际一流商业航天海上发射母港、国家级空天信息产业园区”目标定位，将打造国内首个集海上发射、星箭产研、卫星应用、配套集成、航天文旅为一体的商业航天高科技产业集群。目前，东方航天港招引集聚产业项目21个，总投资约271亿元，已成功保障我国10次57颗卫星海上发射任务。

　　国企在产业机遇面前也不甘落后。自2019年以来，济钢集团有限公司抢抓国家鼓励前瞻谋划布局空天产业的契机，与中国科学院空天院合作成立济钢防务技术有限公司（现改名“济钢空天”），开启了空天产业发展征程，积极打造产、学、研深度融合的空天信息产业链。据了解，在产业发展方面，济钢先后孵化了济钢空天、时代低空、飒铂智能、山东微波电真空等12家空天信息领域业务公司。

　　我国商业航天多数民营航天企业资金实力有限，作为资金和技术密集型产业，多数项目整体投资额度、融资额度较大，但产生经济效益较慢。针对这一发展难点，刘松表示，济南高新区充分发挥在金融资源、政策环境、产业基础等方面的优势，实施“管委会+公司”“基金+基地”联合招商机制，通过举办空天信息产业资本招商路演活动等方式，推动空天信息领域企业与投资机构精准对接，为企业落地提供融资保障。（记者 王金虎）

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
大藤峡水利枢纽建成首台测雨雷达
　　人民网北京5月26日电 （欧阳易佳）据水利部消息，大藤峡水利枢纽首台测雨雷达于近日建成并投入使用。水利部相关负责人表示，测雨雷达的建成将有力提升枢纽雨水情监测预报能力，为保障粤港澳大湾区水安全、服务地方经济社会高质量发展提供有力支撑。…
国家数据局：2023年数字中国建设取得积极进展 总体发展呈现四方面特点
　　人民网北京5月26日电 （记者许维娜）记者从国家数据局获悉，为贯彻落实党中央、国务院关于建设数字中国的重要部署，国家数据局会同有关单位系统总结2023年数字中国建设重要进展和工作成效，编写完成《数字中国发展报告（2023年）》（以下简称《报告》）。《报告》提出，2023年数字中国建设总体呈现发展基础更加夯实、赋能效应更加凸显、数字安全和治理体系更加完善、数字领域国际合作更加深入等四方面特点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部