原标题：“电力指纹”可一秒发现设备隐患

对危险电器和安全隐患进行识别并预警，利用黑科技实现电气火灾的主动消防和事前预防。这项“电力指纹”技术，已被运用于贵州著名景点西江苗寨的电气火灾消防预警和用电安全监测中。近日，这项技术通过了中国电工技术学会评审，中国工程院院士李立浧等专家一致认为，“电力指纹”技术整体上处于国际领先水平。

贵州拥有全国最多的传统木质结构村寨。过去，这些传统村寨因用电问题引发的火灾时有发生。因此，火灾消防对于这些传统村寨的重要性不言而喻。

为了杜绝用电安全隐患，南方电网贵州电力科学研究院主动承担起电气火灾预防的社会责任，牵头研究了“电力指纹”技术，实现配用电设备的全面感知及多业务集成。基于人工智能与电气量特征识别的终端用电全域感知和深度认知技术，“电力指纹”只需替换传统的空开和插座，即能够在火灾发生前及时准确发现，并控制危险用电设备、危险用电行为、危险电气事件，做到了一秒钟识别设备类型和隐患、一小时识别设备参数、一周识别用电行为。该技术在提升社会安全用电水平的同时，还能够自动识别并聚合设备的可调节能力，让每个家庭成为虚拟电厂，与电网深度互动，让促进新能源消纳成为可能。

南方电网贵州电力科学研究院副总经理谈竹奎表示，为解决智慧用电中的精准感知和深度认知难题，南方电网贵州电网公司首创了“电力指纹”概念、方法与技术标准体系，研制了基于“电力指纹”体系的“感知—认知—控制”智能软硬件平台，实现了在安全用电、有序用电、节约用电等智慧用电场景中的深度应用，取得了良好的经济和社会效益。（通讯员刘斌 赵海翔 记者何星辉）

(责编：方经纶、陈键)

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