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让古法炮制走上现代化生产线

2024年05月27日08:57 | 来源：科技日报
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原标题：让古法炮制走上现代化生产线

在实验室里做“竹子烧烤”、守在水池边捞泡沫、用“古早版微波炉”炮制附子……这些几近失传的古法炮制工艺，如今，在江西中医药大学的“三全”科技成果转化服务模式下，走上现代化生产线。

聚焦产业发展需求，加强合作交流

“传统炮制技术大量散藏于古代文献。长期以来，由于传承、研究与应用脱节，此种特色技术濒临失传。现代制造过程缺乏有效控制，产品质量不稳定，中药产业规模化发展遇到了瓶颈。”5月下旬，江西中医药大学首席教授杨明告诉记者，要复苏这些古法炮制工艺，就得通过成果转化模式，将其搬上现代化生产线。

修复古今传承之间的裂隙，得用上新办法。江西中医药大学相关负责人说，学校为企业提供了“三全”科技成果转化服务，即全链条赋能、全流程协同、全方位跟进。

该负责人详细阐述了“三全”服务的核心理念：“这是一种主动式、亲情式的服务。它以人才链为核心驱动力，激活创新链、重塑转化链、提升产业链、完善服务链。从前期研发到市场拓展，学校与企业进行深度协同，全方位跟踪科技成果转化进展，共同推动企业持续发展。”

例如，竹沥是鲜竹竿经加热后自然沥出的液体。但其炮制技术却非常复杂，且需要时间，古法工艺已不符合产业政策和市场供应需求。

为了最大程度地复原鲜竹沥，2018年，杨明牵头“10种传统特色炮制方法的传承、工艺技术创新与工业转化研究”项目，团队与10家企业单位联合攻关。从最初的项目设计到科学问题凝练，从研发到小试中试及最后的产品化，团队始终聚焦临床用药和中药产业发展需求，全过程加强与企业的合作与交流。

“经过试验发现，鲜竹沥炮制关键点在于高温下木质素、糖类和氨基酸等物质的裂解转化反应，竹子中的二氢丁香酚要在190—230摄氏度才能转化成有效成分愈创木酚。”杨明说，这一突破迅速解决了炮制工艺选定和参数设定难题，为鲜竹沥的产业转化奠定了坚实基础。

紧接着，团队与企业形成合力乘胜追击，运用多学科优势，通过多渠道论证，最终研发出了系列符合中药特点的成套设备，并将这一技术成功转让给江西景德中药股份有限公司（以下简称“景德公司”）。

江西中医药大学的“三全”科技成果转化服务模式，由此得以逐步展开。

企业需要什么，学校就支持什么

回溯至2017年9月，江西中医药大学便与景德公司携手，共同创办了“景德中药班”，将教育教学的课堂直接设在企业内部。这个特殊的班级如今已经演变为企业人才储备的摇篮，同时，该企业也成为了培育学校人才的实战基地。

随着时间的推进，双方的合作进一步加深。2021年6月，江西中医药大学与景德公司再度联手，共同成立了校企联合实验室，旨在为企业的研发工作提供坚实的平台支撑。

为进一步支持企业将鲜竹沥做成中药大品种目标，团队在该产品上市后，进行了技术跃迁。2022年12月，江西中医药大学与景德公司进一步签订了校企战略合作协议。此前成立的“景德中药班”、校企联合共建实验室、江西中医药产业科技创新联合体等载体，如今成了紧实的纽带，链起了平台、人才、转化、产业链衔接、服务链升级。通过全流程协同、全方位跟进，校企双方实现了高效合作。

至此，鲜竹沥转化的脚步还未停止。2023年9月，双方就鲜竹沥入市销售情况、企业战略规划进行了深度探讨，杨明及其团队持续给予企业研发思路和方向指导，在人才培养、共同研究和成果转化等方面进行了更多的合作。“此次校企合作，就是‘三全’成果转移转化的一个缩影。简单地说，就是企业需要什么，学校就支持什么。”杨明说。

杨明介绍，江西中医药大学累计为300余家企业提供技术服务，已研发中药及相关产品70余个，先后有16个产品实现了单品种年销售额超亿元。

“特别是近3年，该模式产生了99.8亿元的经济效益。新技术、新饮片和新装备的产业转化，带来了巨大的经济和社会效益。”杨明说，学校让古老的炮制技术得以复苏，使中药炮制从传统向现代化迈出了重要的一步，在科技成果转化服务模式上探索出了一条“江中医路径”。（记者 魏依晨）

(责编：方经纶、陈键)
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