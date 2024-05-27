人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

登上“爱达·魔都号”，我们是“15万+”｜高质量发展调研行

2024年05月27日09:14 | 来源：人民日报客户端上海频道
小字号

原标题：登上“爱达·魔都号”，我们是“15万+”｜高质量发展调研行

5月26日，参加“高质量发展调研行”的媒体记者登上国产大型邮轮“爱达·魔都号”，实地体验“大国重器”、“海上城市”的魅力。

上海宝山区宝杨路邮轮码头，上午11时左右，“爱达·魔都号”静静地靠泊港口。“上午船刚到港，上个班次的客人已经下船，下午出发的客人又开始登船了。”陪同人员介绍说，“游客按预约时间登船，每个小时安排约1000人。”

朝至夕发，这是“爱达·魔都号”在上海母港的运行节奏。5月26日是它自今年元旦首航以来的第34次航行结束，同时又将开启第35次航行。记者就在这间隙当中上船体验的。

出海关、过边检、登船登记。登船通道上，不同肤色的船员用英文不断地问候：欢迎来到“爱达·魔都号”。

尽管上个班次的游客刚下船，但接待大厅已井然有序。落座咖啡厅，服务员就迎了上来：“请问您要喝点什么？咖啡还是茶？”让人顿时有宾至如归的感觉。

不一会儿，游客开始上船，接待大厅热闹起来。一个团队接着一个团队的游客说着不同的方言，脸上都挂着笑意。一名游客说，“乘上中国人自己建造的大型邮轮，能不开心？”

自助餐厅的蛋糕上写有“欢迎登船”字样。谢卫群摄

自助餐厅的蛋糕上写有“欢迎登船”字样。谢卫群摄

“从今年1月1日首航至今，‘爱达·魔都号’已累计搭载15万名游客，平均每个船次达4700人。”中船邮轮科技发展有限公司总经理刘辉说。有的记者笑言：我们今天上船，是“爱达·魔都号”的“15万+”。

交通运输部4月29日发布的数据显示，今年以来，已有10余艘国际邮轮在中国境内港口开展运营，包括“爱达·魔都号”和其他中国境内港口始发的日韩航线、越南航线、香港地区航线等，以及外国邮轮入境的访问港航线邮轮，一季度旅客运输量达19万余人次，其中，中船邮轮旗下两艘邮轮（另一艘为“地中海号”）占总体运量的70%左右，预计中国邮轮运输市场将继续稳步回升。（作者：谢卫群 刘温馨）

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
大藤峡水利枢纽建成首台测雨雷达
　　人民网北京5月26日电 （欧阳易佳）据水利部消息，大藤峡水利枢纽首台测雨雷达于近日建成并投入使用。水利部相关负责人表示，测雨雷达的建成将有力提升枢纽雨水情监测预报能力，为保障粤港澳大湾区水安全、服务地方经济社会高质量发展提供有力支撑。…
国家数据局：2023年数字中国建设取得积极进展 总体发展呈现四方面特点
　　人民网北京5月26日电 （记者许维娜）记者从国家数据局获悉，为贯彻落实党中央、国务院关于建设数字中国的重要部署，国家数据局会同有关单位系统总结2023年数字中国建设重要进展和工作成效，编写完成《数字中国发展报告（2023年）》（以下简称《报告》）。《报告》提出，2023年数字中国建设总体呈现发展基础更加夯实、赋能效应更加凸显、数字安全和治理体系更加完善、数字领域国际合作更加深入等四方面特点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部