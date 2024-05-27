原标题：登上“爱达·魔都号”，我们是“15万+”｜高质量发展调研行

5月26日，参加“高质量发展调研行”的媒体记者登上国产大型邮轮“爱达·魔都号”，实地体验“大国重器”、“海上城市”的魅力。

上海宝山区宝杨路邮轮码头，上午11时左右，“爱达·魔都号”静静地靠泊港口。“上午船刚到港，上个班次的客人已经下船，下午出发的客人又开始登船了。”陪同人员介绍说，“游客按预约时间登船，每个小时安排约1000人。”

朝至夕发，这是“爱达·魔都号”在上海母港的运行节奏。5月26日是它自今年元旦首航以来的第34次航行结束，同时又将开启第35次航行。记者就在这间隙当中上船体验的。

出海关、过边检、登船登记。登船通道上，不同肤色的船员用英文不断地问候：欢迎来到“爱达·魔都号”。

尽管上个班次的游客刚下船，但接待大厅已井然有序。落座咖啡厅，服务员就迎了上来：“请问您要喝点什么？咖啡还是茶？”让人顿时有宾至如归的感觉。

不一会儿，游客开始上船，接待大厅热闹起来。一个团队接着一个团队的游客说着不同的方言，脸上都挂着笑意。一名游客说，“乘上中国人自己建造的大型邮轮，能不开心？”

自助餐厅的蛋糕上写有“欢迎登船”字样。谢卫群摄

“从今年1月1日首航至今，‘爱达·魔都号’已累计搭载15万名游客，平均每个船次达4700人。”中船邮轮科技发展有限公司总经理刘辉说。有的记者笑言：我们今天上船，是“爱达·魔都号”的“15万+”。

交通运输部4月29日发布的数据显示，今年以来，已有10余艘国际邮轮在中国境内港口开展运营，包括“爱达·魔都号”和其他中国境内港口始发的日韩航线、越南航线、香港地区航线等，以及外国邮轮入境的访问港航线邮轮，一季度旅客运输量达19万余人次，其中，中船邮轮旗下两艘邮轮（另一艘为“地中海号”）占总体运量的70%左右，预计中国邮轮运输市场将继续稳步回升。（作者：谢卫群 刘温馨）

(责编：方经纶、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经