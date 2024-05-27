原标题：“模速空间”，这个创新聚集地年轻又新锐｜高质量发展调研行

位于上海徐汇滨江的“模速空间”——上海大模型创新生态社区。刘温馨摄

5400余个开源精标数据集、30多种数据模态、超1000个任务类型、数十亿优质模型训练样本……走进位于上海徐汇滨江的大模型创新生态社区“模速空间”，大屏上实时显示着算力供应商的算力池资源分配和运行情况。

在“模速空间”，上海电信提供“一跳入算”服务，通过万兆全光网联接，支持一毫秒接入上海临港智算中心；商汤科技为徐汇区提供算力支持，服务智象未来、蜜度蜜巢等企业；火山引擎“方舟平台”子公司落户上海徐汇，在算力及生态层面与徐汇区开展合作……“我们为入驻企业搭建起算力调度平台，对接9家供应商，全力保障大模型企业算力‘可用、够用、好用’。”上海大模型生态发展有限公司总经理陈海慈说。

“模速空间”创新生态社区是上海市为拓展大模型行业应用落地、加速引领大模型产业发展而打造的市区共建项目，于2023年9月28日揭牌，立足上海、对标国际，打造各类通用大模型、垂类大模型、大模型应用创新初创项目落地上海的第一站。“模速空间”揭牌至今不到8个月，堪称上海“最年轻、最新锐”的创新生态社区，已引进大模型相关企业近70家。

“模速空间”打造功能平台服务企业创新发展。谢卫群摄

作为全国首个大模型专业孵化和加速载体，“模速空间”以“十万方空间、百家创新企业、千款行业应用、万亿产业规模”为目标，打造算力调度平台、开放数据平台、评测服务平台、金融服务平台、综合服务平台五大功能平台，为入驻企业夯实要素保障；同时，面向消费、文娱、金融等垂直应用领域，以最高优先级政策支持，推动各类垂直场景小模型“首发首秀”。

在这里，“上下楼就是上下游”，从底层技术、应用研发、场景设计到算力支持、产品营销，整条产业链上不同环节的企业，都能够快速对接资源、获取服务。“到隔壁办公室走一走、问一问，就能联系到服务对象，了解到最新的行业动态。”蜜度蜜巢智能生成产品负责人张冰说。

“大模型发展和安全”主题沙龙座无虚席。上海大模型创新生态社区提供

徐汇区委书记曹立强表示，接下来，徐汇区将把打造大模型生态集聚和创新应用高地，作为人工智能产业发展的重中之重，发挥大模型赋能千行百业的“头雁效应”、拉动发展的“乘数效应”，加快构建新质生产力，为未来发展赋能助力。（作者：刘温馨 谢卫群）

(责编：方经纶、陈键)

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