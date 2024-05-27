人民网北京5月27日电 （黄盛）证监会日前发布了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称《减持管理办法》）和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《持股变动规则》），增加了大股东通过大宗交易减持前的预披露义务，明确控股股东、实控人二级市场减持与上市公司股价表现、分红情况挂钩；全面封堵技术性离婚减持、转融通式减持等各类绕道减持通道。

业内人士认为，减持制度是资本市场的一项重要基础性制度。一直以来，上市公司大股东、董监高的股份减持都是市场和监管机构关注的重点，此次新规严格规范大股东减持，封堵各类绕道减持，有利于保护中小投资者利益，进一步提振市场信心。

据证监会介绍，本次《减持管理办法》是在原先《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》基础上起草的，将原有的规范性文件上升为规章，并针对市场反映的突出问题完善了相关内容。《减持管理办法》首次以规章的形式亮相，法律位阶提升，权威性、约束力增强，制度的稳定性和约束力进一步增强。与此同时，《减持管理办法》同《持股变动规则》以及本次未修改的创投反向挂钩规定，作为特别规定，共同构成了“1+2”的制度架构，减持规则体系更加清晰明确。

“减持新规从多个方面对大股东减持进行规范，充分保护中小投资者的利益，有利于提振投资者的信心。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，减持新规是保护投资者利益的重要法规，也是“1+N”系列监管的重要补充。通过严格限制、规范大股东减持行为，保障投资者利益，打造公开、公平、公正的市场环境。他认为，通过规范大股东减持，有助于堵上市场的制度性漏洞，约束大股东的行为，引导上市公司进行现金分红，减少大股东违规减持的行为，推动我国资本市场实现高质量发展。

南开大学金融发展研究院院长田利辉也认为，《减持管理办法》由规范性文件升级为规章，制度的稳定性将进一步增强，通过加强对违规减持、绕道减持的打击力度，可以有效遏制市场中的不规范行为，这对于规范“关键少数”减持行为、维护二级市场稳定、保护投资者特别是中小投资者的合法权益具有十分重要的作用。

另据Wind数据显示，2020年至今，随着相关规则的持续完善，上市公司重要股东的减持规模逐渐下降。2020年—2023年，减持股份数量分别为422.75亿股、325.19亿股、322.18亿股和240.76亿股，减持规模分别为7072.79亿元、6111.33亿元、4950.11亿元和3996.80亿元。2024年以来A股共有556家上市公司重要股东发生了减持，合计净减持31.84亿股，减持参考市值为409.53亿元，较此前已大幅下降。

(责编：王仁宏、高雷)

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