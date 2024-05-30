人民网记者 李栋

夏粮丰收，全年主动。当前，多地小麦开镰收割，夏收大幕由南到北陆续开启。截至5月27日17时，各地已收冬小麦6000多万亩，日机收面积连续4天超过400万亩。当前，我国小麦机收率达到97.8%，农机在麦收过程中起到了关键性作用。

近期，河南省8500多万亩小麦陆续进入收获期，各地农民趁晴好天气加紧抢收，确保小麦颗粒归仓。5月28日，河南省安阳市内黄县六村镇万亩高标准农田示范区内，麦浪滚滚，遍地金黄，收割机正开足马力全力抢收。

“今年小麦长势不错，好的地块都在产量在1200斤以上。我们村3500亩小麦两天就能收割完成。”说起今年的产量，六村镇后化村党支部书记王海周嘴角上扬，今年更让王海周得意的是因为农机装备提升带来的高效率。

麦田里，一垄垄成熟的小麦被崭新的联合收割机卷进机器，拨禾切割、传输脱粒、秸秆还田一气呵成。“与老式收割机相比，今年新购置的复合式收割机作业幅宽、速度快、效率高，一天能收100多亩，特别是针对前期因大风倒伏的小麦，能够大幅降低漏收漏割情况。”农机手何松介绍。

麦熟一晌，贵在争抢。“今年小麦比去年早熟了几天，91万亩小麦大面积集中收割马上开始，预计6月上旬达到高峰期。”内黄县农机发展中心副主任刘献锋介绍，农机中心已统筹协调小麦联合收割机2300余台、粮食烘干机30台，通过积极对接全县种植大户、家庭农场，合理调配收割机器转场作业，以最快的速度抢收成熟小麦，为国家织密粮食“安全网”。

河南省农业农村厅数据显示：今年“三夏”期间，河南计划投入农机400万台（套）以上，成立700余支农机应急作业服务队，做好抗灾减灾应急抢收作业。截至5月29日17时，河南已收割小麦3251万亩，约占全省种植面积的38%。

从全国层面看，今年“三夏”期间，各地预计投入各类农机具超1650万台（套），压茬推进夏收、夏种和夏管机械化作业。其中联合收割机60多万台，超20万台参与跨区作业，可以保障“三夏”正常作业需求。

农业农村部相关负责人介绍，目前，黄淮海麦收8省已建设区域农机社会化服务中心1980多家、区域农业应急救灾中心1090多家、常态化农机应急作业服务队4950多支，储备了一批移动式烘干机、履带式拖拉机、履带式收获机等应急作业机具，各有关省份正积极组织应对可能发生的不利天气影响，全力以赴夺取夏粮丰收。

(责编：孙红丽、高雷)

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