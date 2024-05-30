5月29日下午，第七届进博会技术装备展区新材料专区成立仪式暨宣介会在国家会展中心（上海）顺利举办。据了解，截至目前，第七届进博会企业展签约面积已超30万平方米。第七届进博会还将首次设立新材料专区。

新材料是中国大力发展的战略性新兴产业之一，对于加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展具有关键意义。立邦今年将首次参展进博会，入驻技术装备展区新材料专区。“从参观到参展、从进博会的见证者到参与者，立邦很荣幸能够完成这样的身份转变。中国经济长期稳中向好的趋势没有改变，这为包括立邦在内的外资企业在中国的高质量发展提供了信心与动力。”立邦中国集团品牌公关中心总裁蔡志伟表示。

蔡志伟介绍，立邦将在300平米的展台内充分展示前沿的创新涂装技术和材料，多方位展示创新材料技术在中国居住空间、城市空间、商业空间、工业空间、出行空间等诸多场景的广泛应用，助力推动新材料产业发展。“今年首次亮相进博会，不仅是立邦战略发展的又一里程碑，更是立邦兑现对中国市场承诺、更好地服务中国消费者需求的又一重要证明。我们将持续践行‘在中国，为中国’的核心战略，与市场共振，不断加大创新研发力度、积极推进本土化布局。”蔡志伟说。

(责编：董童、李源)

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