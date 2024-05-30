新华社北京5月30日电 题：强监管防风险夯实金融发展之基——金融系统深入学习贯彻《习近平关于金融工作论述摘编》综述

新华社记者

金融是国民经济的血脉，关系中国式现代化建设全局。习近平总书记高度重视金融工作，作出一系列重要论述。近期，金融系统深入学习贯彻《习近平关于金融工作论述摘编》，大家一致表示，将以习近平总书记关于金融工作重要论述为根本遵循，全面加强金融监管，有效防范化解金融风险，夯实金融高质量发展基础，不断开创新时代金融工作新局面。

学深悟透 扛起强监管严监管政治责任

强大的金融监管，是金融强国建设的有力保障。

作为金融管理部门，国家金融监管总局将学习宣传贯彻论述摘编作为当前和今后一个时期的重大政治任务抓紧抓实，结合中心工作深入开展集体学习和专题调研，切实把学习成果转化为加强金融监管的具体行动和实际成效。

“习近平总书记关于金融工作的重要论述，是做好新时代新征程金融工作的根本遵循和行动指南。我们紧紧围绕强监管严监管要求，真正做到监管‘长牙带刺’、有棱有角，扎紧扎牢制度的‘铁篱笆’，为全面提升监管质效奠定良好基础。”国家金融监督管理总局法规司司长綦相说。

綦相表示，面对金融监管和金融发展的新形势新任务，金融监管总局将强化“五大监管”，防控重点领域风险。严格执法敢于亮剑，严肃查处违法违规问题。进一步健全金融法治，完善金融法律体系的“四梁八柱”，同时按照问题导向、急用先行、标本兼治的原则优化监管制度。加强与其他金融管理部门、行业主管部门和地方政府的监管协作，切实增强监管的前瞻性、精准性、有效性、协同性。

建设金融强国，必须加快构建中国特色现代金融体系，其中，“完备有效的金融监管体系”是重要组成部分。

“资本市场的市场属性极强，规范要求极高，这要求我们在做好资本市场监管工作时，进一步深化对资本市场发展一般规律和中国国情市情的认识，在实践中继续探索完善，走好中国特色金融发展之路。”中国证监会综合业务司司长周小舟说，证监会将以习近平总书记关于金融工作的重要论述为指导，坚持学思用贯通、知信行统一，以资本市场强监管防风险实践，不断提升服务高质量发展质效。

周小舟表示，证监会将深入贯彻落实新“国九条”及资本市场“1+N”政策体系，坚持市场化法治化，进一步全面深化资本市场改革开放，增强资本市场制度包容性适应性，服务新质生产力发展。依法全面加强监管，以“零容忍”的态度严厉惩治各类违法违规行为，并健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系。

增强本领 牢牢守住风险底线

党的十八大以来，习近平总书记反复强调要把防控金融风险放到更加重要的位置，牢牢守住不发生系统性风险底线。

作为主权财富基金和中央级国有金融资本受托管理机构，中投公司切实抓好论述摘编的宣传解读和学习交流。中投公司党委书记、董事长彭纯表示：“通过学习，我们更加深刻认识到所肩负的使命，要完善国有金融资本受托管理，平衡好功能性与盈利性的关系，增强风险意识，提高抗风险能力，维护国有金融资本安全。”

彭纯表示，中投公司将用好主权财富基金的全球资源配置优势，持续深化对外投资方式创新，为国内企业“走出去”“引进来”提供更多金融支持。持续增强国有金融资本核心功能，引导控参股机构当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。

作为支持对外经贸投资发展与国际经济合作的政策性银行,中国进出口银行一季度累计投放外贸产业贷款4620亿元，资产质量总体稳健。

中国进出口银行首席风险官李忠元介绍，进出口银行以论述摘编引领全行改革发展重点工作落实，聚焦对外贸易、高质量共建“一带一路”、与外贸相关的先进制造业等领域，加强优质政策性金融供给，统筹发展与安全、开放与安全。

“习近平总书记强调，越是开放越要重视安全。这要求我们高度关注风险防控能力与金融高水平开放进程的适配与平衡。”李忠元说，一方面，要服务高水平对外开放，加大外贸领域信贷投放，推动外贸质升量稳，助力巩固外贸外资基本盘。另一方面，要多措并举防范化解金融风险。扎实稳妥化解存量风险，切实防范增量风险，强化境外业务风险防控。

在建设金融强国的新征程上，国有大型商业银行重任在肩。“习近平总书记关于金融工作的重要论述，为防范化解重大金融风险提供了理论遵循和行动指南。”中国建设银行风险管理部总经理王勇表示，面对金融强国道路上的各种风险挑战，国有大行要发挥压舱石作用，时刻保持底线思维和极限思维，切实承担防范化解重大金融风险责任。

“要持续优化信贷结构，为重大战略、重点领域和薄弱环节提供优质金融服务。面对房地产、地方债等重点领域风险，要打好主动仗，加强前瞻主动管控，平稳有序化解风险。”王勇说。

真抓实干 夯实金融高质量发展之基

在学深悟透基础上，金融系统将论述的精髓要义、实践要求全面融入工作实际，转化为具体成效。

交通银行公司机构业务部副总经理周建明说：“习近平总书记关于金融工作的重要论述，对于交通银行切实履行国有大行担当，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，具有重要指导意义。我们将不折不扣贯彻落实相关精神，高质量高标准推进各项工作。”

周建明表示，交通银行将在支持高水平科技自立自强、制造强国、强链补链延链等重要领域练好内功，真抓实干助力实体经济高质量发展，同时统筹发展和安全，强化重点领域风险防控，守牢风险底线，切实把学习成果转化为交行高质量发展的新成效。

近年来，金融系统对实体经济的支持力度不断提升。“工商银行将以习近平总书记关于金融工作重要论述为指引，坚持发挥服务实体经济主力军作用，把防控风险作为金融工作的永恒主题，统筹推进公司金融条线优发展、防风险。”中国工商银行公司金融业务部总经理张锋说。

张锋表示，工商银行将持续把好风险“入口关”，筑牢风险防控堤坝，推动公司信贷资产质量持续稳中向好。聚焦现代化产业体系、五篇大文章等，完善公司信贷布局，持续加大对国家重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度，为国民经济发展注入更多澎湃金融动力。（记者姚均芳、李延霞、吴雨、刘慧、张千千）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经