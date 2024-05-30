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“机工科技·工程科技图书金齿轮奖暨2023年度十大科技好书颁奖典礼”在京举行

2024年05月30日15:28 | 来源：人民网
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近日，“机工科技·工程科技图书金齿轮奖暨2023年度十大科技好书颁奖典礼”在京举行。据悉，奖项评选活动由机械工业出版社主办，分为“机工科技·工程科技图书金齿轮奖“和“机工科技·2023年度十大科技好书”两部分，旨在表彰优秀工程技术图书，推动科技出版事业发展，助力科技强国。

“科技图书是传播工程科技知识的重要载体，是链接科技创新与工程实践的重要纽带，可以为建设科技强国做出应有的贡献。”颁奖典礼上，机械工业出版社副社长丁诚表示，希望借助此次活动评选出一批高质量科技图书，激发科技出版界的创新活力，推动科技出版事业的发展，实现机工科技“集知播识，科技报国”的使命初心。

中国编辑学会会长郝振省表示，科技出版作为科学成果保存与技术转化的重要桥梁，在推动科技进步、提升国民素质、培养创新人才等方面发挥着重要作用，此次评选必将进一步推动我国科技出版的繁荣发展。

中国出版协会副理事长王利明表示，科技出版在整理前沿理论发展，推广应用技术落地，普及科技知识等方面发挥着重大作用。此次评选活动的开展，在表彰优秀工程科技图书的同时，必将激发广大科技图书作者的创作热情，推动我国科技出版事业的发展。

在颁奖典礼后，来自科技领域的专家们围绕“新质生产力与新时代科技人才培养”这一主题展开圆桌讨论，集中探讨了当前新质生产力发展所面临的挑战以及应对策略，并分享了AI技术在各自领域的应用案例和创新成果，同时就如何应对AI技术带来的挑战提出了各自的见解。

(责编：董童、李源)
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