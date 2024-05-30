深江高铁“鲲鹏号”大直径盾构机顺利始发
2024年05月30日15:48 | 来源：新华网
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5月30日，在中铁十一局深圳至江门高铁深莞隧道西段施工现场，国内复合地层施工最大直径土压平衡盾构机“鲲鹏号”顺利始发，标志着深江高铁深莞段正式进入盾构施工阶段。
深莞隧道西段全长约15.3公里。其中，由“鲲鹏号”施工的3.84公里盾构区间，施工面临隧道开挖直径大、始发环境浅覆土等诸多难题，施工难度和安全风险高，是深江高铁全线重难点工程和控制性工程。
图为“鲲鹏号”盾构机始发现场。（中铁十一局供图）
据中铁十一局项目负责人介绍，“鲲鹏号”盾构机最大开挖直径为13.24米，整机总长127米，总重量超3350吨，是目前应用于国内复合地层施工中开挖直径最大的土压平衡盾构机。针对深莞隧道微风化岩层和上软下硬地层等复杂工况，项目团队对盾构机进行针对性和创新性设计，应用同步双液注浆，刀具、渣土、管片上浮智能监测等智能化系统，全面提升盾构施工安全、施工效率和隧道质量。
深江高铁串联粤港澳大湾区深圳市、东莞市、广州市、中山市和江门市5个城市，是我国“八纵八横”高速铁路网中沿海铁路客运大通道的重要组成部分。（记者樊曦）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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