本报记者 张 帆 王明峰 王永战

生产线上，电光闪烁。智能机器人将一只机械臂装配到另一台焊接机器人身上。“我们已掌握焊接机器人整机生产领域近200项专利技术。”成都卡诺普机器人技术股份有限公司副总经理邓世海介绍，公司采用智能机器人装配模式，实现批量化“机器人造机器人”，在工业机器人焊接细分领域走在前列。

卡诺普公司所在的四川成都龙潭工业机器人产业功能区，目前已集聚人工智能产业关联企业70多家、数字通信关联企业近300家、工业互联网产业关联企业近50家。

2023年7月，习近平总书记在四川考察时强调：“以科技创新开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，是大势所趋，也是高质量发展的迫切要求，必须依靠创新特别是科技创新实现动力变革和动能转换。”今年4月，习近平总书记主持召开新时代推动西部大开发座谈会时强调：“因地制宜发展新质生产力，探索发展现代制造业和战略性新兴产业，布局建设未来产业，形成地区发展新动能。”

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，四川因地制宜发展新质生产力，以科技创新塑造发展新动能新优势，深入推进制造业数字化、网络化、智能化，积极培育发展新兴产业和未来产业。

科技引领，传统产业转型升级。连接器进入产品质量检测线，摄像头从不同角度拍下多张照片……位于绵阳市的四川华丰科技股份有限公司将人工智能用于产品质量检测。“连接器是一种精密器件，稍有瑕疵就会影响产品质量。”公司总经理刘太国说，企业自主研发的人工智能视觉检测设备使人均生产效率大幅提升，检测准确率提升至99.9%。

推动制造业转型升级，四川加快规上工业企业数字化转型全覆盖。全省正在实施和储备的智能化改造、数字化转型项目近3000个，投资总额超6500亿元。近年来，四川已培育“灯塔工厂”3家、国家级智能制造示范工厂15家，上云企业超42万户。

以创新为主导加快发展新质生产力，四川实施前沿科技攻坚突破行动，全力推进人工智能、航空航天、先进装备、生物制造、清洁能源、先进材料等重大科技专项，着力突破一批关键核心技术。

四川达州普光经济开发区锂钾综合开发产业园的电池处理车间里，自动化设备高效运转，将回收的退役电池处理再利用。江西赣锋锂业集团股份有限公司在此投资建成的退役电池综合利用项目，年产值可达30亿元。“围绕清洁能源产业，我们开展退役电池综合利用技术创新，建设了回收项目，还将建设锂辉石提锂项目。”赣锋锂业（二期）项目经理崔劲松介绍。

实验室内，科研人员操作设备，使药液达到规定浓度。“我们正研制一种细胞治疗药物，临床试验取得良好效果。”成都优赛诺生物科技有限公司公共事务总监姚喆说。优赛诺公司所在的成都高新区围绕链主企业、中介机构等构建产业生态体系，已集聚全生命周期生物医药功能平台超160个。

今年一季度，四川省高技术产业投资同比增长17.7%，其中高技术制造业投资同比增长14.6%，医药制造业、航空、航天器设备制造业投资增速均在20%以上。

“发展新质生产力，科技创新是核心要素，产业创新是关键载体，两者相互促进，互为支撑。”四川省委书记王晓晖表示，要完整准确全面贯彻新发展理念，因地制宜发展新质生产力，以科技创新塑造发展新动能新优势，深入推进发展方式、发展动力、发展领域、发展质量变革，加快四川高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年06月03日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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