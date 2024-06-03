本报记者 邵玉姿

钢坯火红，条条“火龙”在生产线上滑行而过。

“国内市场超60%的钢板桩都产自这里。”车间里，河北津西钢铁集团股份有限公司董事长韩力语气中充满自豪。

钢板桩，型钢的一种，作为新型节能环保建材，具有施工效率高等优点，得来却并不容易。

钢炉火红，炼出的是新品，更是一个钢铁企业的新模样。

整个钢铁行业都曾经历转型的“阵痛”——“十三五”期间，钢铁大省河北压减粗钢产能8212万吨。津西钢铁集团也不例外，2017年，一个百万吨级产量的传统带钢生产厂区关停。

同一年，钢板桩及超大H型钢升级改造项目启动。转型是必走的路。怎么转？两条路：好走的，从国外引进钢板桩生产线；充满挑战的，自主研发一条生产线。“再难也要搞，技术得牢牢握在咱自己手里！”韩力鼓励同事，也给自己打气。

新建生产线需要一批异型辊环，这是钢板桩压延成型的关键部件，不容有失。接下生产订单的是津西钢铁集团重工科技有限公司。“做常规形状的辊环我们有经验，但异型辊环是头一次。”津西重工总经理助理鞠庆红说。

“当时我们的技术不够成熟，产出的辊环耐磨性欠佳，一度无法和进口产品竞争。”鞠庆红说。作为钢铁产业链上游企业，津西重工也在苦苦寻求冲出困境的机会。这一次，机会来了。经过近半年艰苦研发，异型辊环成功投产。“闯过这一关，我们的铸造工艺、热处理工艺实现质的提升。”鞠庆红说。

关关难过，关关过。2018年春天，完全自主研发的钢板桩生产线终于投产，津西钢板桩型钢科技有限公司成立。

“别看现在钢板桩一根根出得挺快，第一根可是花了10多天才出来。”时任钢板桩公司经理张学武回忆，“好几个技术人员都急哭了”。

“费了那么大劲才建好生产线，哪能放弃！”技术团队憋着一股劲，白天黑夜连轴转，干了4天，一架架轧机终于“放行”。当第一根钢板桩通过所有轧机时，大家激动地围在这件“作品”前不停地拍照，有的人笑着笑着流下热泪。

生产线投产后，产品不断更新。“那是型钢产品中难度最大的一个。”Z型钢板桩的研发过程让钢板桩公司经理王树伟印象深刻。由于Z型钢板桩的非对称性，轧制时容易出现翘头、扭转等现象。两个月、10余人，吃住在单位，数不清试验、调试了多少次，能抵抗零下30摄氏度低温冲击的Z型钢板桩产品研发成功。

如今，津西钢铁这条钢板桩生产线已可生产16个系列32个规格钢板桩产品。

一条生产线，折射着钢铁业向高端化升级的艰辛。河北钢铁产能约占全国1/5，2023年，全省高端钢材产量占比达19.8%，较2022年提高3.7个百分点。

伴随钢材产品迭代升级，在上游，装备、备件生产企业实力稳步提升。“以前开拓国内市场都没有信心，现在‘走出去’和国外同行竞争，我们都底气十足。”鞠庆红说，津西重工去年仅辊环出口量就达2000吨。

打捆后的钢板桩除直接发往订单目的地外，还有一部分被运到离钢板桩生产车间不远处的津西新材料科技有限公司钢构生产车间。抛丸机除锈，喷涂机进行防腐，然后焊上加固构件……这批深加工之后的钢板桩，将发往安徽马鞍山。“直接运到工地，作为建筑部件现场安装。”津西新材料副总经理刘效辉介绍。

把“面粉”做成“面包”卖出去，成立新材料公司是津西钢铁集团延伸产业链，挺进装配式建筑业的重要一步。

进入这条“链”的，还有津西钢铁每年在钢铁生产过程中产生的300余万吨固体废弃物。“我们建了3条矿粉生产线，将冶金尾渣加工处理形成超细矿粉，变废为宝。”刘效辉说，矿粉经过水泥企业处理后，又回到公司混凝土预制件工厂，与钢筋一起制作成装配式混凝土预制件。如今，津西新材料已成为华北地区最大的绿色装配式钢结构建筑产业基地。

韩力说：“未来，我们还将深入工程领域，在设计前期介入，提供型钢定制等服务。”

生产线上，一批又一批火红的钢坯滑行而过，不停歇。

《 人民日报 》（ 2024年06月03日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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