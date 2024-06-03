破与立展现钢铁意志（编辑手记）
2024年06月03日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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钢铁业界，有“世界钢铁看中国，中国钢铁看河北”一说，描述河北钢铁举足轻重的分量。然而，河北钢铁业一度在“越产越亏”的困境中苦苦挣扎。
如何挣脱而出？破与立。
“破”，淘汰落后产能。由峰值的3.2亿吨减至1.99亿吨，河北炼钢产能去掉了1/3以上。力度何其惊人！这是以钢铁意志支撑的壮士断腕，亦是顺应市场趋势的远见之举。
“立”，向高端化、智能化、绿色化转型。如今，高端钢铁产品迭代出新，生产设备数字化水平持续提升，绿色低碳发展成为行业共识。
转型绝非一蹴而就。承受巨大压力的企业管理层、急哭了的研发人员、连续两个月吃住在车间的工人……一条钢板桩生产线上的故事揭示，转型同样要有百折不挠的钢铁意志。
凭着钢铁意志，老一辈钢铁人炼就新中国第一炉钢水。迈步高质量发展之路，钢铁意志仍是一笔宝贵财富，支撑新一代钢铁人肩扛重担，勇毅前行。
《 人民日报 》（ 2024年06月03日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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