前4月交通运输经济延续良好运行态势
货运量、港口货物吞吐量、人员流动量稳定增长
2024年06月03日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月2日电 （记者韩鑫）记者从交通运输部获悉：4月，交通运输经济延续今年以来的良好运行态势，货运量、港口货物吞吐量、人员流动量保持稳定增长。
货运量持续增长。1至4月份，全国完成营业性货运量172.7亿吨，同比增长4.5%。其中，完成公路货运量126.0亿吨，同比增长4.7%；完成水路货运量30.2亿吨，同比增长7.1%。
港口货物吞吐量稳中有升。1至4月，全国港口完成货物吞吐量55.5亿吨，同比增长5.2%，其中内、外贸吞吐量分别增长3.5%和9.1%。完成集装箱吞吐量10403万标箱，同比增长9.0%。
人员流动量保持增长态势。1至4月，我国完成跨区域人员流动量219.0亿人次，同比增长8.5%。其中，完成公路人员流动量202.1亿人次，同比增长7.4%；完成水路客运量0.8亿人次，同比增长8.0%。4月单月完成跨区域人员流动量51.8亿人次，同比增长3.1%。
交通固定资产投资总体稳定。1至4月，完成交通固定资产投资10016亿元，同比下降3.3%。其中，完成水运投资619亿元，同比增长10.6%。
《 人民日报 》（ 2024年06月03日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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