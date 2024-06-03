本报记者 刘志强 王云杉

“今年以来，面对严峻的市场形势，钢铁行业展现出巨大的发展韧性，生产总体保持稳定，品种结构不断优化，高端化、智能化、绿色化转型取得新成效。”日前，中国钢协党委副书记、副会长兼秘书长姜维表示。

产品更高端。2月25日，河钢集团唐钢公司研发生产的200吨大梁钢700BL在国内某专用车企业加工完成，用于运输车、牵引车等专用车车厢防护件的制造。该产品为针对客户需求首次定制生产，填补了国内超厚规格大梁钢领域空白。鞍钢研发高强汽车用钢低密度钢系列产品，首钢取向电工钢产品全球首发，新兴铸管研发的铸管生产装备打破国际垄断……

近年来，钢铁业产品结构调整速度明显加快，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2023年的48%。找钢网平台交易数据显示，今年以来，随着光伏发电、新能源汽车、大型船舶生产出口较快增长，家电消费持续回升，用于高端制造业的工业用材需求增幅明显，正有效弥补建筑用材需求下降的缺口。

生产更智能。在矿山智能管控中心，按下作业按钮，数公里外的钻机即可完成整套工作；在炼铁车间，铁前生产、高炉炼铁、铁水运输等流程及数据在大屏上完全展现……鞍钢集团加快推进智能化改造，近5年实施463个数字化智能化项目。

根据中国钢协调研，一季度，参与评估企业的数智化改造投资达到吨钢38.5元，较上一年提高23.9%；机器人（含无人化装备）应用密度达54台（套）/万人；500万吨规模以上企业基本实现了管控衔接、产销一体和业财无缝。智能工厂和智能集控中心正在成为新趋势，利用工业互联网技术实现智能化生产过程管控和智慧化企业运营管理的企业分别达到79.6%和57.1%。

发展更绿色。截至2024年4月23日，共有136家钢铁企业完成或部分完成超低排放改造和评估监测。其中，95家企业完成了全工序超低排放改造，涉及粗钢产能约4.495亿吨，吨钢超低排放改造投资约为453.8元；41家企业完成部分工序超低排放改造公示，涉及粗钢产能约1.41亿吨。58家企业4.4亿吨产能作为极致能效培育企业，正积极推进实施极致能效工程，节能减碳量十分可观。

“当前，推进新型工业化对钢铁的需求还将在很长一段时期维持较高水平，且要求质量更优、性能更高、能耗更低。”在姜维看来，下一步钢铁企业要努力提升经济效益、调整优化品种结构、加强国际交流合作、维护产业链稳定运行，“后期，随着稳增长政策逐步发挥作用以及全行业自律控产降库存取得阶段性成效，钢铁行业有信心进一步稳定运行、提质增效。”

制图：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2024年06月03日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经