本报记者 朱 虹 翁宇菲 阿尔达克

图为斯衣提尼沙（右）在快递服务站取快递。

新疆喀什地区邮政管理局供图

干农活的间隙，斯衣提尼沙·买买提打开手机，查看网购商品物流信息。“我的清洁剂到了，赶紧去拿一下！”说着，她快步朝村头的快递服务站走去。

服务站的货架上，河北、山西、浙江、山东、广东……来自各地的快递，被摆放得整齐有序。斯衣提尼沙看着手机里的取件码，轻车熟路地走到对应货架旁，不到一分钟就找到了自己的快递。

斯衣提尼沙是新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县伊什库力乡克什拉克村村民。去年，网购在村里流行开来。每次在村里拿快递，大家都特别开心。

过去，斯衣提尼沙和乡亲们要买东西，只能去巴扎。但巴扎上的商品种类已不能完全满足大家的需要。

后来，快递可以送到县城。网购时，有的村民就写上县城里亲戚家的地址，去县城办事的时候才能一并带回来。

“真没想到，现在我们这么远的地方，也能收到快递了，还包邮！”斯衣提尼沙的语气中满是欣喜。

斯衣提尼沙所说的“远”，到底有多远？她的一件快递从浙江省义乌市发货：义乌距离新疆乌鲁木齐约4000公里，乌鲁木齐距离她所在的克什拉克村还有约1500公里的路程。

一件商品，要跨越约5500公里的距离，还能包邮。如何做到？

“降低运输成本是关键。”新疆邮政管理局相关负责人介绍，去年以来，邮政快递企业联合电商平台采用集运模式，实现运输、分拣、投递等环节资源整合，大幅提高快件处理效率，降低运营成本。

过去，商家将货物发往新疆成本较高。现在，新疆消费者在电商平台下单的商品，首先被运至浙江杭州、陕西西安等地的中转集运仓，经过装卸、分拣等流程后，在包裹原面单上粘贴新面单，再集中发到新疆的目的地。

如果一个村子的快递量够大，会形成“村包”，从集运仓直接运输至村里，免去了到乌鲁木齐再分拣、打包的环节，大大节省时间、降低成本。

“公转铁”集装箱班列也大幅降低了物流成本。今年3月26日，全国首趟快递电商“公转铁”集装箱班列从西安始发，38个小时后到达乌鲁木齐。

中铁联合国际集装箱有限公司乌鲁木齐分公司中心站运营部部长岳巍介绍，该班列较公路运输缩短5小时左右，运输时效提升12%，运费降低57%左右。快递到达乌鲁木齐后，再借助末端配送网点实现快递进村。

在莎车县极兔快递转运中心，一个个贴着村名的快递筐有序摆放在地上。“快递来了之后，我们直接按村放到对应的筐里，打包送走，送到村里可能比县城里还快。”莎车县极兔快递负责人张海涛说。

喀什地区邮政管理局党组书记、局长王晓虎介绍，去年以来，喀什地区快递寄递服务有了明显改善，2000多个村实现了快递包邮进村。

“新疆在配送末端建起电商公共服务中心和物流配送中心、乡村级站点，超800个电商服务站点叠加邮政快递功能。”新疆邮政管理局相关负责人表示，这将促进新疆农村地区的电商发展、带动更多农特产品走出新疆。

《 人民日报 》（ 2024年06月03日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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