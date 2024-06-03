一季度海洋生产总值同比增长5.7%
海上风电发电量同比增长34%
2024年06月03日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京6月2日电 （记者刘诗瑶）记者从自然资源部获悉：一季度，我国海洋经济强劲复苏。初步核算，一季度海洋生产总值2.4万亿元，同比增长5.7%。
海洋新兴产业发展总体向好。海水淡化工程稳步推进，山东无棣5万吨/日、浙江六横500吨/日的海水淡化项目建成投产。海洋电力业发展势头良好，一季度海上风电开工建设规模约1300万千瓦，发电量同比增长34.0%。海洋药物研发有序推进，“蓝色药库”开发计划项目抗乙肝病毒新药LY102获临床准入。
海洋传统产业稳定发展。一季度全国海洋原油和天然气产量同比分别增长5.5%、10.0%。国内海水养殖产量同比增速超5.0%，深远海大型智能养殖网箱“深蓝2号”顺利出坞。全球新造船市场延续活跃态势，我国新承接海船订单量同比增长超20%。海洋货物周转量、海洋货运量同比分别增长8.9%、7.7%。海洋旅游业加快复苏，海洋客运量已达到2019年同期水平的109%。
《 人民日报 》（ 2024年06月03日 02 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 成功着陆！嫦娥六号将实施人类首次月背采样返回
- 人民网北京6月2日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，6月2日6时23分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体在鹊桥二号中继星支持下，成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区。 6月2日6时9分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体开始实施动力下降，7500牛变推力主发动机开机。…
- 评论
- 关注