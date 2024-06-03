本报北京6月2日电 （记者刘诗瑶）记者从自然资源部获悉：一季度，我国海洋经济强劲复苏。初步核算，一季度海洋生产总值2.4万亿元，同比增长5.7%。

海洋新兴产业发展总体向好。海水淡化工程稳步推进，山东无棣5万吨/日、浙江六横500吨/日的海水淡化项目建成投产。海洋电力业发展势头良好，一季度海上风电开工建设规模约1300万千瓦，发电量同比增长34.0%。海洋药物研发有序推进，“蓝色药库”开发计划项目抗乙肝病毒新药LY102获临床准入。

海洋传统产业稳定发展。一季度全国海洋原油和天然气产量同比分别增长5.5%、10.0%。国内海水养殖产量同比增速超5.0%，深远海大型智能养殖网箱“深蓝2号”顺利出坞。全球新造船市场延续活跃态势，我国新承接海船订单量同比增长超20%。海洋货物周转量、海洋货运量同比分别增长8.9%、7.7%。海洋旅游业加快复苏，海洋客运量已达到2019年同期水平的109%。

《 人民日报 》（ 2024年06月03日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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