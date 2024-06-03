本报北京6月2日电 （记者丁怡婷）住房城乡建设部、财政部、中国人民银行5月31日联合发布的《全国住房公积金2023年年度报告》显示，2023年，全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额34697.69亿元，7620.10万人提取住房公积金26562.71亿元，发放个人住房贷款286.09万笔、14713.06亿元。

住房公积金制度惠及人群不断扩大。全年住房公积金实缴单位494.76万个，实缴职工17454.68万人，分别比上年增长9.29%和2.80%。其中，全年新开户单位77.15万个，新开户职工2017.11万人。新开户职工中，城镇私营企业等单位缴存职工占比75.55%；缴存职工中，城镇私营企业等单位缴存职工占比53.47%。

灵活就业人员参加住房公积金制度试点范围稳步扩大，在重庆等6个首批试点城市基础上增加济南等7个试点城市，助力更多灵活就业人员稳业安居。截至2023年末，13个试点城市有49.37万名灵活就业人员缴存住房公积金，比上年末增长124.10%。

2023年住房公积金在助力缴存人安居宜居方面发挥了更大作用。全年住房公积金提取额比上年增长24.34%。在加大租房提取支持力度上，鼓励大城市支持新市民、青年人全额提取每月缴存的住房公积金支付房租，全年共1846.09万人提取2031.28亿元用于租赁住房，分别比上年增长20.04%、33.52%。

在住房公积金服务效能提升方面，整合优化3项住房公积金个人证明事项，以统一“电子码”代替原有纸质证明，实现个人证明事项“亮码可办”。畅通异地业务办理，新增实现“租房提取住房公积金”“提前退休提取住房公积金”2项高频服务事项“跨省通办”。

《 人民日报 》（ 2024年06月03日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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