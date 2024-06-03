自然资源部发布指引
加快完善“平急两用”公共基础设施
2024年06月03日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月2日电 （记者常钦）日前，自然资源部发布《平急功能复合的韧性城市规划与土地政策指引》，要求加快完善“平急两用”公共基础设施，打造宜居、韧性、智慧城市。
该指引适用于在各级各类国土空间规划中落实与深化“平急两用”公共基础设施的规划要求，指导平急功能复合的韧性城市国土空间规划编制和实施管理。要求做好调查评估，全面梳理“平急两用”的应用场景和空间载体。其中，明确将韧性评估纳入国土空间规划实施体检评估，找出城市空间布局和基础设施配置问题和短板。
该指引鼓励列入“平急两用”公共基础设施建设城市名单的城市结合自身情况，开展相关土地政策探索创新，吸引多元主体参与项目建设与运营维护。明确供地支持政策，优先保障用地计划，合理使用集体建设用地，按有关规定准许延期或分期缴纳土地价款，合理确定混合用地土地使用年限和出让底价。同时，优化用途管制工具，地方自然资源主管部门应积极参与项目选址选线工作，优化规划许可管理，允许应急状态下“先建再补”。
《 人民日报 》（ 2024年06月03日 04 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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