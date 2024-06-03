本报记者 吴储岐

财政部预算司党总支获中央和国家机关五一劳动奖状，综合处获得全国“人民满意的公务员集体”，第一党支部被评为中央和国家机关“四强”党支部，多个基层党支部被评为“财政部先进基层党组织”，多名同志获得全国自然灾害综合风险普查先进个人、中央和国家机关三八红旗手、国务院推动高质量发展综合督查“优秀督查队员”等称号……荣誉的背后，是一个锐意进取、奋发有为的集体。

近年来，财政部预算司以创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”为抓手，高标准、严要求推动预算事业不断实现高质量发展。

中央和国家机关首先是政治机关，政治性是第一属性，旗帜鲜明讲政治是第一要求。预算司党总支将贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为头等大事，用推动重要指示批示精神落地见效的实际行动践行“两个维护”。

正是由于将“政治引领、服务大局”贯彻到底，预算司党总支的工作都奔着解决问题而去，突出一个“实”字：

——会同有关部门制发《重点民生资金专项整治行动工作方案》及相关通知，部署地方开展专项整治行动，要求各地紧盯民生资金管理中的短板弱项，做到问题全覆盖，集中力量整改整治；

——跟踪督促“三保”摸排发现问题整改工作，确保地方真改实改，以查促改，确保“三保”不出问题；

——健全完善防范化解隐性债务风险长效机制，坚决化存量遏增量，推动制定一揽子化债方案，扎实推进地方政府债务化解；

…………

在要求工作突出的同时，预算司党总支也力求自身过硬，坚决扛起管党治党主体责任，驰而不息加强作风建设。比如，为了整治财经纪律领域的顽瘴痼疾，预算司牵头组织开展地方财经纪律专项整治行动，参与开展财会监督专项行动，让财经纪律“长牙带电”。

如何将权力关进制度的“笼子”里？预算司党总支将内控体系建设作为推进全面从严治党的重要手段，研究修订《预算司内部控制操作规程》，将内控管理要求嵌入业务全流程；制定《预算司转移支付资金分配内部控制管理试行办法》，健全完善决策科学、运行有序、监督有力的权力运行机制。同时，立足预算事业改革发展面临的新形势，调整优化处室设置和职能，合理划定处室间职责边界，为建立精细管理、配合有序、运行顺畅的司内工作流程提供有力支撑。

坚持严管与厚爱相结合，预算司党总支强化对青年干部的教育引领，为预算事业长久发展奠定坚实人才基础。积极推动年轻干部发挥骨干作用，为新入职干部配备引领导师和帮带导师，创办交流汇智内部刊物《预算青年观察》，开展理论学习研讨、基层调研等活动，引导青年干部广泛学习、深入思考、建言献策。

在主责主业中彰显担当作为，预算司党总支积极谋划重大宏观调控政策，研究提出积极财政政策要加力提效、注重精准、更可持续的政策基调；将落实党中央、国务院重大决策部署作为预算安排的首要任务，集中财力增强国家重大战略任务保障和对地方转移支付资金支持；牵头建立财政资金直达机制，推动各项惠企利民政策快速落地见效。

预算司党总支带头践行新时代群众路线，以“马上就办、办就办好”的效率积极回应群众关切。全国人大代表审议预算草案通过率创历史新高；高质量主办代表委员建议提案300多件，办理满意度100%。充分发挥预算司分配资金龙头作用，民生支出实际执行占70%以上，努力实现办实事解民忧的真效果。

今年是实现“十四五”规划目标任务关键一年。“我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，始终心怀‘国之大者’，在奋进新征程、建功新时代的实践中锐意进取、笃行不怠，为全面推进中国式现代化贡献应有的力量。”预算司党总支书记、司长王建凡说。

《 人民日报 》（ 2024年06月03日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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