人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

两部门加强“三夏”跨区农机运输通行服务保障

2024年06月03日06:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京6月2日电  （记者韩鑫）记者从交通运输部获悉：为保障“三夏”小麦机收顺利开展，针对即将到来的各地跨区农机运输高峰，交通运输部联合农业农村部印发《关于切实做好“三夏”跨区农机运输通行服务保障工作的通知》，加强跨区农机运输通行服务保障。

　　《通知》要求，各地交通主管运输部门要做好跨区作业农机运输供需对接，全面落实农机大件运输优先许可和免费通行政策；同时，加强组织领导，“一事一协调”解决跨区作业农机运输通行困难。

　　为确保联合收割机运输安全、顺畅作业，保护人民群众生命财产安全，交通运输部提醒，联合收割机用户应当按照《公路法》《道路交通安全法》等法律法规规定，依法选择核定载质量、车厢长宽与联合收割机重量尺寸匹配的运输车辆，避免因违法超限超载运输引发交通事故或被依法处理，耽误跨区作业。运输特大型联合收割机超过公路限载、限高、限宽、限长标准时，还应依法办理超限运输许可，确认通行路线的承载能力和通过能力。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月03日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
成功着陆！嫦娥六号将实施人类首次月背采样返回
　　人民网北京6月2日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，6月2日6时23分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体在鹊桥二号中继星支持下，成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区。 6月2日6时9分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体开始实施动力下降，7500牛变推力主发动机开机。…
网联公益守护行检测结果公布 人民网提供内容安全检测技术支持
　　人民网北京6月1日电 （记者孙阳） 5月28日至30日，在江苏省工业和信息化厅、智能汽车安全技术全国重点实验室指导下，由中国中检所属中国汽车工程研究院股份有限公司主办的2024汽车软件与通信大会在江苏苏州召开。大会期间，《网联公益守护行检测结果报告》公布，其中，人民网作为技术支撑单位参与完成的内容安全检测结果备受业内关注。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部