本报北京6月2日电 （记者韩鑫）记者从交通运输部获悉：为保障“三夏”小麦机收顺利开展，针对即将到来的各地跨区农机运输高峰，交通运输部联合农业农村部印发《关于切实做好“三夏”跨区农机运输通行服务保障工作的通知》，加强跨区农机运输通行服务保障。

《通知》要求，各地交通主管运输部门要做好跨区作业农机运输供需对接，全面落实农机大件运输优先许可和免费通行政策；同时，加强组织领导，“一事一协调”解决跨区作业农机运输通行困难。

为确保联合收割机运输安全、顺畅作业，保护人民群众生命财产安全，交通运输部提醒，联合收割机用户应当按照《公路法》《道路交通安全法》等法律法规规定，依法选择核定载质量、车厢长宽与联合收割机重量尺寸匹配的运输车辆，避免因违法超限超载运输引发交通事故或被依法处理，耽误跨区作业。运输特大型联合收割机超过公路限载、限高、限宽、限长标准时，还应依法办理超限运输许可，确认通行路线的承载能力和通过能力。

《 人民日报 》（ 2024年06月03日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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