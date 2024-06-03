中国工商银行党委理论学习中心组

在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上，习近平总书记深刻阐释金融强国应当具备的关键核心金融要素，其中一个重要方面，就是拥有“强大的金融机构”，这对于我们做好新时代金融工作具有重要指导意义。作为国有大行，中国工商银行必须积极作为、率先行动，当好建设强大的金融机构的领头雁。

建设强大的金融机构是推动金融高质量发展的必然要求。从历史经验看，大国崛起离不开强大金融体系的关键支撑。金融机构是金融体系的微观基础，推动金融高质量发展，必须要有一批强大的金融机构作为支撑。

这是更好服务实体经济的现实需要。党的十八大以来，党中央不断推动金融回归本源，金融与实体经济的良性互动持续加深。与此同时，金融服务适应性、竞争力、普惠性不够强等问题仍不同程度存在。特别是随着人工智能等新技术快速发展，实体经济形态不断发生新变化，金融服务不适配问题更加凸显。要通过打造强大的金融机构，强化金融对构建现代化产业体系、培育新质生产力的支撑，促进实体经济高质量发展。

这是有效维护金融安全的现实需要。金融机构安全是金融安全的重要内涵。历史反复证明，大型和重要金融机构一旦出现问题甚至爆发危机，极易引发金融危机。当前，我国大型金融机构总体健康，但面对不确定性更强的外部环境，还需进一步增强韧性、提升风险抵御能力，努力打造安全系数更高的强大的金融机构，以自身的稳健筑牢金融安全的基石。

这是深入参与国际治理的现实需要。目前，我国大型金融机构在海外均有布局，也牵头组建或参与了一些多边合作治理机制，但总的看，在国际标准、规则制定等方面，与顶尖国际金融机构仍有差距。要通过打造强大的金融机构，提升全球资源配置权、金融市场定价权、国际金融治理权、金融理论话语权，为我国更好参与全球竞争合作提供助力。

牢牢把握建设强大的金融机构的目标方向。习近平总书记指出：“什么是金融强国？应当基于强大的经济基础，具有领先世界的经济实力、科技实力和综合实力，同时具备一系列关键核心金融要素。”其中包括“拥有强大的金融机构，运营效率高，抗风险能力强，门类齐全，具有全球布局能力和国际竞争力”，这为我国金融机构发展指明了方向。

具备高运营效率。运营效率是金融机构综合实力的体现，建设强大的金融机构要完整准确全面贯彻新发展理念，结合金融业发展规律和特点，树立质量优先、效率至上的理念，实现内涵式发展，突出以客户需求为导向、以服务创造价值，靠竞争力吃饭。要完善中国特色现代金融企业制度，把党的领导优势充分转化为治理效能。要围绕服务中国式现代化，围绕实体经济和人民群众需求做好经营布局。要强化科技赋能，使数字化成为提高效率的强大动能。

具备强抗风险能力。金融业是经营风险的行业，抗风险能力是金融机构基业长青的关键。建设强大的金融机构，要树立总体国家安全观，统筹好发展和安全，健全全面风险管理体系，抓住人、钱、制度三个关键，做到“管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”。要提高风险防控智能化水平，增强风险预警的精准度和风险化解的有效性。要发挥好自身作用，加强防控风险能力输出，积极维护金融安全。

具备门类齐全金融供给。我国金融机构门类齐全，关键是要错位发展、优势互补，在服务实体经济上各司其职、各展所长。建设强大的金融机构，要坚守初心、回归本源、做强主业，增强竞争力和服务能力，切实满足实体经济和人民群众多层次多样化金融服务需求，惠及更多企业和老百姓。要积极疏通资金进入实体经济渠道，着力提升融资效率。

具备全球布局能力和国际竞争力。金融强国具有高度开放的特征，建设强大的金融机构，要坚持统筹开放与安全，在通过全球布局提高金融资源配置效率和能力的同时，坚持以我为主，稳慎把握好国际化经营的节奏和力度，维护好国家金融和经济安全。要提高参与国际金融治理能力，增强我国金融机构在国际金融界的话语权和影响力。

把学习成效体现在建设强大的金融机构具体行动上。工商银行将深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作重要论述，牢牢把握国有大行职责使命和功能作用，坚持党建引领，推进“五化”转型，切实当好服务实体经济的主力军、维护金融稳定的压舱石、做强金融机构的领头雁、做专主责主业的标杆行，加快建设强大的金融机构。

坚持服务实体经济，完善现代化布局。紧紧围绕服务中国式现代化，科学配置金融资源。做优做专制造业金融主责主业，做精做深科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，助力新质生产力加快发展。持续完善自身布局，立足公司金融、机构金融、个人金融、金融市场四大业务支柱，以及总行、境内分行、境外机构、附属公司四大竞争领域，拉长长板、补齐短板、巩固底板、锻造新板，持续提升运营效率和市场竞争力。

坚持守牢安全底线，加强智能化风控。强化底线思维，统筹发展和安全，坚持总行分行、境内境外、表内表外、线上线下、商行投行附属机构“一本账”，持续完善全面风险管理体系。围绕房地产、地方债、中小金融机构等重点领域，打好风险防范、化解、治理“组合拳”。坚持管住人、管住钱、管好防线、管好底线，确保资产质量稳定和风险总体可控。

坚持强化综合服务，打造多元化结构。对照高质量发展要求，打造合理健康的金融结构，提升综合服务水平，积极服务“大中小微个”各类客群，覆盖更多经营主体和人民群众。不断优化投融资结构，在市场化法治化轨道上推进金融创新，更好满足个性化、差异化、定制化需要。积极服务高水平对外开放，提高全球布局和国际竞争力，完善对“引进来”“走出去”企业和共建“一带一路”金融支持，稳慎扎实推进人民币国际化，积极支持上海和香港国际金融中心建设。

坚持提升发展质效，增强数字化动能。主动融入数字经济，加快数字工行建设，在数字生态、数字资产、数字技术、数字基建、数字基因等方面持续发力。做强手机银行、开放银行、e生活等三大对外平台，努力成为广大客户的“数字金融伙伴”。探索人工智能、大模型等前沿技术在金融领域应用，推动业务模式和管理模式“双重变革”，积极培育金融新质生产力。

坚持拓展社会价值，夯实生态化基础。以GBC（机构、公司、个人）+基础性工程为重点，构建生态基础，沿着资金链做实客户链，围绕客户链优化服务链，依托服务链提升价值链。以四个平衡指标、八个稳健指标为重点，构建平衡基础，统筹好价值创造、市场地位、风险管控、资本约束的关系，着力打造干净健康的资产负债表和平衡协调可持续的利润表，努力实现功能性和盈利性相统一。

下一步，工商银行将深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述，坚定不移走中国特色金融发展之路，加快建设强大的金融机构，努力为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年06月03日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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