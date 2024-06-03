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一季度末

普惠型小微企业贷款余额增21.1%

2024年06月03日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月2日电  （记者屈信明）国家金融监督管理总局日前发布一季度银行业保险业主要监管指标数据情况。一季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额74.4万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额31.4万亿元，同比增长21.1%。一季度，保险公司赔款与给付支出7352亿元，同比增长47.8%，新增保单件数206亿件，同比增长30.1%。

　　银行业和保险业总资产平稳增长。一季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额429.6万亿元，同比增长8.1%。保险公司总资产32.9万亿元，较年初增加1.4万亿元，较年初增长4.4%。

　　商业银行信贷资产质量基本稳定。一季度末，商业银行不良贷款余额3.4万亿元，不良贷款率1.59%，较上季基本持平。风险抵补能力整体充足。一季度，商业银行累计实现净利润6723亿元，同比增长0.7%。一季度末，商业银行贷款损失准备余额为6.9万亿元，较上季末增加2698亿元；资本充足率为15.43%。

　　保险业偿付能力充足稳定。一季度末，保险业综合偿付能力充足率为195.6%，核心偿付能力充足率为130.3%。其中，财产险公司、人身险公司、再保险公司的综合偿付能力充足率分别为234.1%、186.2%、264.4%；核心偿付能力充足率分别为206.3%、113.5%、229.1%。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月03日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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