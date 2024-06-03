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海关总署出台措施支持邮轮产业发展

2024年06月03日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月2日电  （记者欧阳洁）为落实《国际邮轮在中华人民共和国港口靠港补给的规定》，海关总署近日研究印发《海关支持邮轮产业发展的措施》，出台了10项具体支持措施。

　　据介绍，此次10项支持措施中，以优化及便捷邮轮物资供船为重点，涉及邮轮物资供船7项、邮轮设备零部件下船维修1项、便利邮轮及旅客入境通关1项、优化加工贸易方式境内建造邮轮通关1项。

　　具体来说，比如，由于邮轮采购的国产商品产地来源复杂，对于邮轮运营企业，在商品生产地申请海关实施监管难度极大。因此，海关借鉴现有成熟的市场采购出口商品通关模式，允许在口岸地实施出口前监管，对综合评定合格的签发电子底账，便利国产商品供船。

　　在便利邮轮及旅客入境通关方面，邮轮入境时排队等待时长一直是旅客关心的问题。海关可根据邮轮需要，鼓励各关根据邮轮负责人或其代理人的申请，通过随船检疫等方式，在邮轮抵达境内港口前，提前开展各项检疫工作，在落实各项检疫要求的基础上，加快邮轮及旅客检疫速度，便利邮轮及旅客入境通关。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月03日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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