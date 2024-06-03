本报西宁6月2日电 （记者贾丰丰）记者从青海省冷湖科技创新产业园区管委会获悉：近日，中国科学院紫金山天文台与青海省海西蒙古族藏族自治州政府签署“4.2米地基专用天体测量望远镜”项目合作协议。

4.2米地基专用天体测量望远镜面向自主构建我国天球时空基准，尤其是精确掌握太阳系大行星、矮行星、天然卫星、小行星的轨道，自主建立并持续维护太阳系天体高精度历表，服务航天活动、深空探测等需求。

据介绍，4.2米地基专用天体测量望远镜采用双反射镜的望远镜光学系统，并针对太阳系天体的高精度天体测量进行优化设计，可广泛服务于各类天文科学目标。

冷湖天文观测基地位于青海省海西州茫崖市冷湖镇赛什腾山区域，平均海拔4000米左右，其天文观测条件达到世界一流水平。

《 人民日报 》（ 2024年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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