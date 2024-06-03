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协同发力防治金融欺诈（财经观）

葛孟超
2024年06月03日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　金融管理部门、行业主管部门、金融机构、金融消费者等主体需继续努力、共同行动，形成防治金融欺诈的合力

　　

　　近期，国家金融监督管理总局发布一则风险提示，提醒金融消费者防范“套路运”“套路贷”等各类形式的诱骗贷款。稍早前，金融监管总局曾提醒金融消费者警惕涉金融领域“代理维权”风险。在金融产品和服务日益多元的背景下，这些风险提示凸显出金融消费者权益保护工作的复杂性和艰巨性。当前，金融管理部门、行业主管部门、金融机构、金融消费者等主体需继续努力、共同行动，形成防治金融欺诈的合力。

　　要不断提升金融监管的精准性、有效性和协同性。中央金融工作会议指出，“切实提高金融监管有效性”。金融管理部门、行业主管部门必须围绕强监管严监管，坚决做到“长牙带刺”，持续提升监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性。以涉金融领域“代理维权”问题为例，法律法规的完善和金融监管的加强，将对涉嫌违法违规的“代理维权”行为形成有力震慑。今年5月，中国互联网金融协会发布《互联网金融从业机构应对异常维权指南》和《金融领域维权信息网络发布指引》，旨在帮助从业机构抵御异常维权的侵害，保障从业机构的正常运营和金融消费者合法权益。同时，对涉及多个部门或行业的非法“代理维权”行为，要加强跨部门、跨行业的合作与协调，建立联合惩戒机制，实行信息共享、联合打击和惩戒措施。金融管理部门应与公安、司法等部门加强合作，加大打击力度。

　　必须压实金融机构和平台治理责任。金融机构是资金流转的“守门人”，处于防范金融欺诈的“第一线”，必须承担起防范金融欺诈的主体责任。一方面，要完善制度设计，提高风险监测能力。今年4月，金融监管总局发布《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》，要求保险机构“建立健全欺诈风险管理制度和机制”。进一步完善体制机制，将有效提高金融风险防控效能。另一方面，要提升金融科技水平，通过智能化手段防范金融欺诈。近期，中国工商银行广州分行研发的“高龄易受骗客户账户预警”风险预警模型成功预警，帮助2名受骗老人避免损失合计500多万元。科技与金融的结合日趋紧密，金融机构有必要加快推进人工智能、大数据、隐私计算等新兴技术在风控领域的深入应用，提升行业反欺诈与智能风控水平。

　　做好金融消费者权益保护教育宣传，关系到每一位消费者的“钱袋子”，关系到金融安全和社会稳定，必须要常抓不懈、久久为功。面对金融欺诈层出不穷的新花样，金融消费者权益保护教育宣传必须“跑在前面”。相关部门和金融机构要开展多层次、多渠道、多形式的教育宣传活动，在线上和线下共同推进，从群众最希望了解的金融问题抓起、从百姓最需要知道的金融知识讲起，既要进社区、进乡村、进校园，也要进企业、进商场、进工厂，不断扩大教育宣传的覆盖面和深入性。金融消费者也要不断学习金融知识、提高金融素养，树立科学理性投资的理念，根据自身经济状况和风险承受能力，选择适合自身需求的金融产品，学会保障个人信息和资金安全。

　　营造和谐健康的金融消费环境，需要凝聚多方合力。聚焦金融为民、金融惠民、金融便民，希望有关各方积极行动起来，维护金融消费者合法权益，提高消费者自我保护意识和风险防范能力，持续增强人民群众使用金融服务的获得感和满意度。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月03日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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