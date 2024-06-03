喻思南

我国重大科技基础设施在人才队伍建设、科研产出效率等方面仍有提升的空间，需从系统着眼，找准方向，建好用好重大科技基础设施

我国首个行星际闪烁监测望远镜建成，探秘宇宙星辰再添利器；国家授时中心高精度地基授时系统库尔勒授时台项目开工，我国高精度地基授时系统建设稳步推进……近来，重大科技基础设施建设好消息不断，折射出我国科技创新的实力和活力。

习近平总书记强调：“要科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，强化设施建设事中事后监管，完善全生命周期管理，全面提升开放共享水平和运行效率。”重大科技基础设施是为探索未知世界、发现自然规律、实现技术变革提供极限研究手段的大型复杂科学研究系统，是国家基础设施的重要组成部分。随着科学研究向宏观拓展、向微观深入、向综合极端条件交叉融合，其在重大科学发现和技术突破上扮演着越来越重要的角色。

作为科技创新的支撑力量，重大科技基础设施在加快培育发展新质生产力、推动实现高水平科技自立自强方面能够发挥重要作用。比如，大亚湾反应堆中微子实验发现了一种新的中微子振荡，并精确测量到其振荡概率，这一成果被誉为“开启了未来中微子物理发展的大门”。又如，依托中国散裂中子源，给出高铁车轮完整的应力数据，对高铁安全性和提速具有重要意义。从原创性引领性科技攻关到推动解决关键核心技术问题，处处可见重大科技基础设施的身影。

近年来，我国重大科技基础设施建设持续发力、运行卓有成效，形成了一批重大科技基础设施集群。高能同步辐射光源、硬X射线自由电子激光装置、全超导托卡马克核聚变实验装置等设施的布局和建设，提升了我国科技实力和创新能力。还应看到，由于起步相对较晚等原因，我国重大科技基础设施在人才队伍建设、科研产出效率等方面仍有提升的空间，需从系统着眼，找准方向，建好用好重大科技基础设施。

统筹科学规划布局，优化重大科技基础设施管理。当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，面对科学研究的新形势、新趋势，有必要加强战略研究，做好重大科技基础设施顶层规划设计。比如，综合考虑学科领域均衡发展，做好发展战略选择和优势学科布局，做好统筹规划，避免一哄而上；还应跟踪新兴前沿研究领域动态，做好相关前瞻布局。此外，针对一些“重建设，轻运维”现象，应根据实际情况，完善全生命周期管理，促进重大科技基础设施稳定、持续运行。

支持技术支撑人才队伍建设，提升重大科技基础设施效能。重大科技基础设施涉及科学、技术、工程和管理等多个层面、诸多领域，其建设和运行离不开高素质的专业人才队伍。因此，有必要制定适应重大科技基础设施特点与发展规律的建设管理制度，充分考虑技术支撑人员的特殊性，探索适合他们的职称评价体系、激励机制，培养科学、技术、工程、管理复合型领军人才，激发各类人才的创新活力和潜力。

依托重大科技基础设施，探索开展有组织的科学研究。我国社会主义制度具有能够集中力量办大事的制度优势，要发挥重大科技基础设施平台优势，探索围绕重大科学问题，通过组织多设施、多用户的协同创新，开展一些战略意义的建制化研究。同时，加强开放共享，提高设施本身的运行服务能力。集聚一批既了解重大科技基础设施的应用，又熟悉产业需求的工程人员，将产业问题转化为科学问题，帮助企业用户解难题，推动科研成果转化为现实生产力。

《 人民日报 》（ 2024年06月03日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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